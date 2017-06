El Concello impondrá multas de hasta 10.000 euros a la Iglesia si no repone ya la capilla de San Roque

El Concello de Cangas ha dado un ultimátum al Arzobispado de Santiago para que proceda a ejecutar de inmediato las obras necesarias en la capilla de San Roque que garanticen la estabilidad y ornato de la construcción, cuyo tejado quedó seriamente afectado por la caída de una gran rama de pino manso durante el temporal que azotó Galicia el pasado mes de febrero. A través de una resolución firmada por el alcalde, Xosé Manuel Pazos insta a las autoridades eclesiásticas a "desmontar de forma inmediata as cornisas e parte das fachadas que quedaron inestables" y a hacer lo mismo con la cubierta afectada, así como a "adoptar as medidas necesarias" para proteger la vía pública y los inmuebles colindantes mediante el vallado perimetral de la edificación. En caso de no hacerlo, el Concello procederá a su ejecución subsidiaria o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros, "reiterables trimestralmente ata lograr a execución das obras", advierte.

A pesar de que se han producido varios requerimientos municipales, la Iglesia no ha presentado en el Concello de Cangas ninguna solicitud para reparar el templo. La rama se retiró unos días después del incidente e incluso el párroco de Darbo entró en la capilla para retirar imágenes, obviando el precinto de seguridad que había delimitado la Policía Local. Al Concello no le consta oficialmente quién se ocupó de este trabajo, el único que se ha llevado a cabo en los cuatro meses transcurridos y a falta de dos para que se celebre la tradicional romería de San Roque, en agosto, que se acompaña con misas en la capilla.

En la resolución de la Alcaldía se hace constar que el pasado 9 de febrero se inició el procedimiento de orden de ejecución de las obras de conservación del inmueble y se comunicó al Arzobispado de Santiago la incoación del expediente concediéndole un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones. Como no se realizaron, el departamento municipal de inspección de obras se personó en el lugar el pasado lunes, día 12, y comprobó "que a cuberta segue no mesmo estado que cando lle caeu a árbore enriba", por lo que el Concello ha decidido pasar de las palabras a los hechos.

Le recuerda que la ley que los propietarios de terrenos y edificaciones están obligados "a conservalos nas condicións legais para servir de soporte aos usos asinados e, en todo caso, nas de seguridade, salubridade, accesibilidade universal e ornato legalmente esixibles". La parcela de la capilla de San Roque está clasificada como suelo urbano y destinada a equipamiento religioso. Además, dicha edificación figura con nivel de protección en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, "polo que deberá proceder á súa rehabilitación á maior brevidade" y previos informes sectoriales de Patrimonio Cultural, excepto para las "medidas excepcionais de protección necesarias ao existir perigo de que se poidan producir danos a persoas ou perigo de derrubamento". Motivos que justifican la orden de ejecución dictada por el alcalde.