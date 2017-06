La comarca alfombra hoy sus calles bajo un intenso calor para celebrar el Corpus

Las alfombras de los niños comenzaron a elaborarse ayer por la mañana en Banda do Río. // G.Núñez

El asfalto de las calles desaparecerá hoy bajo un gran manto de flores. Los vecinos de la comarca de O Morrazo celebran la festividad del Corpus Christi con su expresión más popular y arraigada: la confección de las alfombras florales. Este año la lluvia y el mal tiempo no aparecerán para aguar la fiesta, pero el intenso calor y la alerta naranja por elevadas temperaturas tampoco lo pondrán fácil. Sobre todo en Bueu, que cuenta con el recorrido más largo y con muchos alfombristas trabajando hasta última hora de la mañana.

Precisamente en Bueu hubo en los últimos días tensión entre las distintas partes implicadas en la fiesta por los cambios de última hora y por algunos comunicados. Ayer se celebraron varias reuniones con representantes de la junta parroquial, alfombristas, comisión de fiestas y el propio alcalde, Félix Juncal, como mediador para intentar reconducir esa situación. Esos esfuerzos al final tuvieron éxito, como reconocen las partes implicadas. "Era importante llegar a un entendimiento y aclarar los posibles malentendidos. Desde la junta parroquial no tenemos inconveniente en pedir disculpas si hemos ofendido a alguien", afirmaba anoche unos de sus representantes. Así las cosas, hoy la misa se celebrará a las 19.00 horas en la capilla del colegio Virxe Milagrosa y al acabar saldrá la procesión, que hará el recorrido previsto de 1,5 kilómetros. La intención de cara al año próximo es iniciar con antelación los encuentros para perfilar y acordar los detalles relativos a la celebración del Corpus Christi.

Bueu estrena este año la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia para sus alfombras, una distinción que fue aprobada este mismo jueves por el Consello de la Xunta. El trabajo para la elaboración de las alfombras ya comenzó ayer sábado. La Policía Local cortó a las 9.00 horas el tráfico rodado en parte del barrio de Banda do Río: desde la intersección entre Rosalía de Castro y Montero Ríos hasta Can do Penedo y toda la calle Francisco Escáneo. De esta manera los más pequeños ya pudieron trabajar en sus alfombras y residentes en la zona aprovecharon la mañana para empezar a marcar la calle.

La segunda fase del plan especial de tráfico comenzó a las 20.00 horas. En ese momento la Policía Local cortó al tráfico todo el recorrido de la procesión, que recorrerá la Avenida Montero Ríos desde la zona de la plaza de abastos, Banda do Río y la calle Pazos Fontenla hasta la intersección con la calle peatonal Eduardo Vincenti. En la calle Pazos Fontenla el tráfico estará cortado a la altura de la calle Castelao, para permitir que los conductores puedan dirigirse hacia Ramón Bares. Además, en el tramo comprendido entre los cruces de Alexandre Bóveda y Francisco Escáneo [delante de las conocidas como casas baratas] la alfombra se realizará por el carril inferior [dirección Bueu-Beluso] y se permitirá la circulación del tráfico en la parte superior. Los automóviles podrán circular en doble sentido puesto que desde ayer a las 14.00 horas está prohibido estacionar en la parte superior, aunque la circulación deberá ser a una velocidad adecuada a las circunstancias.

En las parroquias de Beluso y Cela también está previsto que hoy celebren el Corpus con sus alfombras. En Cela los vecinos están a punto de constituir una asociación y ayer por la tarde comenzaron a confeccionar los mantos florales que rodearán la iglesia de Santa María. La misa solemne será a las 12.00 horas y luego saldrá la procesión.