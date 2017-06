Bueu reclama a Cultura un compromiso para ampliar el Museo Massó: "Xa toca"

"Xa toca". Así le planteó el alcalde de Bueu, Félix Juncal, al conselleiro de Educación e Cultura, Román Gutiérrez, la necesidad de ampliar el Museo Massó. El gobierno local aprovechó la visita de esta semana del responsable autonómico para presentar la propuesta del Parque Nacional Illas Atlánticas como Patrimonio de la Humanidad para poner encima de la mesa otros asuntos, como el crecimiento del principal referente cultural del municipio.

El regidor recuerda que en su día el Concello de Bueu adoptó un acuerdo plenario por el que cedía a la consellería una parcela de terreno en el Cuarteirón Massó que estaba destinada a equipamientos socioculturales. "Cedemos esa finca e a súa edificabilidade cunha única condición: que se usase para ampliar o Museo Massó", subraya Juncal. Ese terreno tiene una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados en planta y el acuerdo de cesión se adoptó en el pleno en diciembre de 2008. "Pasaron xa case dez anos desde entón, non houbo ningunha resposta e aínda non se acometeu a ampliación do museo", se quejó el mandatario municipal ante el conselleiro de Cultura.

Cambio de ciclo

Los últimos años han estado marcados por la crisis económica y por un escenario de reducción de la inversión pública. Ahora bien, desde el ayuntamiento buenense entienden que ha llegado el momento de invertir esa tendencia y exigen a la Xunta una inversión acorde con un museo que "é un referente mundial" por su colección relacionada con la cultura marítima y por sus fondos bibliográficos, entre los que se incluyen más de veinte incunables [libros impresos antes del año 1500]. "A Xunta ten investido cantidades importantes en centros de patrimonio como o de Campolameiro, o cal nos parece ben porque é moi importante. Pero o que lle trasladamos ao conselleiro é que xa vai sendo hora que a Consellería de Cultura pense no Museo Massó de Bueu; xa toca a súa ampliación", afirma Félix Juncal.

La parcela cedida por el ayuntamiento está en la trasera del museo, donde se encuentran las naves que albergan las embarcaciones tradicionales, como la lancha xeiteira o el bote polbeiro, entre otras. Justo al lado y pegada al propio edificio consistorial hay otra parcela que es propiedad del ayuntamiento. Ese terreno está reservado para una futura ampliación del ayuntamiento, pero el gobierno local ya trasladó en su día a la Consellería de Cultura su disposición a cederla para hacer viable la ampliación del museo. Esa oferta para ceder esa parcela, de más de 200 metros cuadrados en planta, más edificabilidad, sigue en pie por parte del ayuntamiento. Eso sí, siempre con la misma condición: que se destine de una vez por todas a la ansiada obra de ampliación del museo, tanto para poder exponer más fondos de su colección como para ofrecer nuevos servicios al público y a los investigadores.

Én 2015 el museo marinero cerró su mejor año en cuanto a visitantes, registrando una cifra récord que superó las 20.000 visitas.