Los Bombeiros do Morrazo afrontan el verano "en precario" en cuanto a efectivos y vehículos

A las puertas de un verano que se presume muy caluroso, y tras un invierno en el que apenas llovió sobre la comarca, las administraciones temen que la zona sufra fuegos en los próximos meses. A las condiciones climatológicas se suman además que el servicio de Bombeiros do Morrazo llega a esta época bajo mínimos, como denuncian desde el comité de empresa y como puso en evidencia el fuego que devoró el pasado fin de semana el astillero tradicional de Casqueiro en pleno centro de Moaña.

Según el comité de empresa, los bomberos del Consorcio Provincial de Pontevedra sienten que están "totalmente abandonados". En el parque de O Morrazo el servicio se encuentra "en precario" en cuanto al número de bomberos y en cuanto a la disponibilidad de los vehículos. De hecho, para cubrir los mínimos en los turnos se están trasladando bomberos de O Porriño y O Salnés.

Y es que desde el comité alertan de que, a día de hoy, en el parque de O Morrazo hay tres bomberos que se encuentran de baja. Dos de ellos de larga duración, pues no pueden trabajar desde el pasado noviembre. El tercero ha sido atropellado esta misma semana mientras circulaba en bicicleta.

Aunque los pliegos de la concesión obligan a la empresa encargada de la gestión indirecta del servicio de bomberos, Martinsa, a disponer de una bolsa de trabajadores formados, denuncian que no dispone de esta lista de bomberos y que, por lo tanto, no se están cubriendo las bajas de trabajadores. El comité de empresas insiste en que los requisitos del contrato entre Martinsa y la Diputación "se incumplen continuamente". Pone como ejemplo que no existen las unidades especiales de rescate en altura, de rescate acuático, de riesgo químico y cinológica -para rescates con ayudas de perros adiestrados- "a pesar de tener obligación de mantenerlas. Y como esto, se incumple en otros puntos", lamenta el presidente del comité, Ángel Moldes.

El incendio del astillero de Casqueiro dejó en evidencia estos problemas, así como el hecho de que no se atienden las reivindicaciones para negociar un protocolo de trabajo conjunto entre parques para grandes intervenciones. Durante el incendio del astillero los tres bomberos de guardia de O Morrazo estuvieron solos durante casi 2 horas. "Las consecuencias, de haber existido viento, hubiesen sido otras posiblemente", alertan los bomberos. A ese incendio se acudió sin vehículo de altura, que lleva más de un mes dado de baja en el 112 "y no parece que se vaya a reparar en breve".

El mismo problema tienen en O Porriño, con un vehículo nodriza dado de baja desde hace meses y uno en altura no apto para rescates.