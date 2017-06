Alcaldesa de Moaña

-A verdade é que estou moi ilusionada coa nosa voceira nacional e a executiva que acaba de formarse. Creo que este país precisa máis que nunca recuperar a esencia de sentirse importante. Que a xente sinta orgullo de ser galego. Estou apreciando que a xente se empeza a dar de conta da importancia que presenta o BNG para o noso país. Importancia para lograr que Galicia sexa respectada. No recente debate da moción de censura Galicia non estivo presente, e leva sen estar presente dende que se formaron as cortes e non temos representación. A xente empeza a darse de conta da importancia que tiña o BNG nas cortes en Madrid. É triste que teña que ser por ausencia, pero é importante que a xente se dea de conta e nos teña como alternativa.