El PP critica al tripartito por no haber firmado aún el convenio con la Xunta para alquilar viviendas vacías

El convenio para el alquiler de viviendas vacías a familias con dificultades que la Xunta acaba de remitir al Concello de Cangas constata que el documento aún no está firmado por el alcalde, advierte el PP, que recuerda a los representantes del gobierno tripartito que los tres socios ya rechazaron una moción en ese sentido presentada por los populares hace varios meses, con el argumento de que "Cangas xa está adherida ao convenio", recuerda la concejala Loli Hermelo.

"Parece ser que aún no tenemos el `convenio de vivendas baleiras´ en nuestro concello, una noticia para pedir responsabilidades políticas al concejal de Benestar, el mismo que rechazó nuestra petición de adherirnos al convenio, votando en contra todo el equipo de gobierno", les reprocha la edil del PP, y pide explicaciones de por qué la Consellería de Vivenda aún remite ahora a Cangas, dos meses después, el documento para que lo rubrique el regidor. "La explicación está en que cuando uno empieza una labor ha de saber acabarla y cuando hay alguna manera de acceder a convenios como este (que permita ofrecer algo más de ayuda a familias que están en situación crítica), lo lógico es que se realice el trabajo de manera seria, que se tramite bien y que se firme", abunda Loli Hermelo, que insta a los representantes municipales a no dejar "la cuarta parte del trabajo sin hacer, que es formalizar los acuerdos", pues si no se culminan las gestiones, "todo lo anterior es perder el tiempo".

Para la concejala del Partido Popular, el hecho de que Cangas aún no haya firmado el convenio que permita poner viviendas vacías para su alquiler por familias necesitadas por un máximo de 300 euros mensuales y con una póliza de seguro que garantice el cobro de la renta y cubra los riesgos del inmueble, confirma que la gestión municipal va más lenta que lo que dicen sus representantes. "Debería avergonzarse el concejal Tomás Hermelo por su falta de profesionalidad en cuanto a todos estos asuntos, que ya son muchos, porque esta desidia nos cuesta a todos dinero y problemas", recalca, aunque responsabiliza de ello a todo el gobierno municipal, pues "hay que decir que ninguno de sus compañeros de gobierno se interesó en este caso por comprobar que, efectivamente, estaba el trabajo sin acabar, una vez más".

No más demoras

También incide la edil popular en que "el documento ya ha sido rubricado por la conselleira Ethel Vázquez y la Xunta aguarda la rúbrica del regidor cangués, Xosé Manuel Pazos, para formalizar el convenio". Loli Hermelo confía en que ese trámite se realice de inmediato: "Esperamos que ahora sí se firme sin más demoras y se haga lo que, según el señor Hermelo, ya estaba hecho". Concluye advirtiendo que "gobernar es trabajar mucho y dedicar a ello todo el esfuerzo. Todo lo demás es hacer demagogia".