Aspamsim se reivindica esta tarde en "Aire"

"Aire" es el título del espectáculo teatral que la asociación de familias de personas con discapacidad intelectual de O Morrazo, Aspamsim, presenta hoy, a las ocho de la tarde, en el Auditorio municipal de Cangas. "A través da linguaxe corporal, como forma alternativa á comunicación oral, os rapaces e rapazas de Aspamsim expresan unha procura constante de aire, a necesidade de mudar de aires. Reivindican así no escenario os seus dereitos a espazos máis grandes para poder estar e traballar dignamente", explican los organizadores de esta iniciativa, que animan al público a disfrutar del evento. Los usuarios "contan con todos vós e esperan ilusionados que o resultado do seu traballo sexa do agrado de todos", recalcan los promotores.