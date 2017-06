Apuesta por el producto y la dinamización

Con un acto celebrado en la planta superior de la plaza de abastos y amenizado por el dúo Blues do País, la Asociación de Restauradores de Cangas (Areca) presentó ayer en sociedad el cartel de su "Feira da Tapa", en la que participan 44 establecimientos de hostelería repartidos por todo el municipio, aunque dos de ellos, que no disponen de cocina, ofrecerán "elaboracións especiais" que no necesitan de los fogones para su preparación,como cócteles, cafés, batidos, helados y otras alternativas.

Los cocineros de algunos de los locales de Areca se pusieron manos a la obra para ofrecer una muestra de esos manjares gastronómicos a sus compañeros de iniciativa, colaboradores, patrocinadores, vendedoras y clientes de la plaza que se acercaron a degustarlos. "Todo está a pedir de boca y voy a aprovechar para repetir", reconocía una de las pescaderas que dejó por unos minutos el trabajo para tomarse un delicioso aperitivo, pasado el mediodía.

Aunque ya está todo a punto, la Feira da Tapa no comenzará hasta el próximo jueves, día 22, y se prolongará hasta el 2 de julio. Los 44 restaurantes, bares, tabernas y otros locales de hostelería inscritos en el evento servirán, a un precio módico, sus especialidades, que ya han sido probadas -en dos jornadas consecutivas, para evitar empachos- por los miembros del jurado encargado de seleccionar las merecedoras de premio, aunque el público también tendrá voz y voto para elegir las suyas.