La Plataforma Beiramar se desvincula del incendio del astillero pero insiste en que no se proteja

Tras la sombra de sospecha que se extendió sobre la denominada Plataforma Beiramar a raíz del incendio provocado que arrasó la madrugada del pasado sábado con el astillero tradicional de Casqueiro en Moaña, este colectivo convocó una rueda de prensa en la que se desvincula de lo ocurrido. La presidenta, Carmen Costa, asegura que pese a su oposición a que Patrimonio proteja estas carpinterías de ribeira, no se sienten culpables ni material ni intelectualmente de lo ocurrido. "Las acusaciones de culpabilidad son falsas, inciertas e injustificadas", relató, para apuntar que acudirían a la justicia ante acusaciones de este tipo. Eso sí, el colectivo insiste en pedir que no se protejan los astilleros y esgrimen los estudios de expertos en historia del arte presentados ante la Dirección Xeral de Patrimonio en sus alegaciones contra la catalogación de estos bienes "que sinalan que o que quedaba destes edificios non merece protección polo seu mal estado de conservación".

La presidenta califica el incendio de "acto de vandalismo reprobable" pero descarta que se trate de un "atentado" y asegura que los que utilizan esta palabra faltan al respeto "a las víctimas del terrorismo".

Junto a Carmen Costa hablaron los directivos Daniel Villanueva, Antonio Chapela, Jesús Collazo y Charo Riobó. Criticaron, como lo vienen haciendo desde febrero de 2016, al gobierno local acusándolo de no tener voluntad para finalizar el paseo de Seara por los 6 metros del borde litoral, "pois eles propuxeron a Costas unha pasarela sobre o mar" e insistieron en defender que los astilleros suponen una "ocupación ilegal de esta parcela". Tanto Villanueva como Collazo extendieron sus sopechas sobre la autoría del incendio "aos que se verán beneficiados con todo o que sucedeu", aunque no quisieron concretar a quién acusaban de forma velada.

El intento de incendio de enero de 2016 se produjo después de una concentración de este colectivo y las pintadas sobre un astillero ya bajo protección provisional ocurrieron antes de otra protesta. Preguntados por esta coincidencia, desde la Plataforma Beiramar mantienen que ellos no tienen nada que ver con estos actos y que alguien aprovecha sus protestas "para poñernos en evidencia".

Mientras esperan a que Costas tramite su solicitud de caducidad de la concesión y a que Patrimonio responda a sus alegaciones contra la catalogación de estos bienes, la presidenta asegura que mantienen sus protestas y que el jueves 29 se concentrarán ante el Concello e incluso protestarán bañándose ante los astilleros. "Desde que nos juntamos, en febrero de 2016, solo buscamos la construcción íntegra del paseo de Seara por los 6 metros del borde litoral, y los astilleros tienen la obligación de ceder la franja de servidumbre como marca la Ley. Actuamos asesorados y nunca al margen de la Ley", concluye Carmen Costa. Asegura también que los investigadores de la Guardia Civil no se pusieron en contacto con ellos.