Pazos lamenta el fallo de los montes de Aldán y critica el retraso de siete meses para no entrar en el fondo

La sentencia conocida este martes sobre la reclamación de los vecinos de Aldán que piden desde hace unos 12 años que más de 280 hectáreas de superficie forestal de la parroquia se consideren monte comunal, desestimó la demanda vecinal encabezada por José Bermúdez. Además de suponer un jarro de agua fría para los vecinos que apoyaron la reclamación, el fallo del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Pontevedra tampoco sentó bien en el seno del gobierno local. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, expresaba "tristeza" por la decisión y manifestaba su incomprensión por una espera de 7 meses para conocer la sentencia "cando esta non entrou a valorar o fondo do asunto, que é a titularidade do monte".

Y es que la juez basó su desestimación, sobre todo, en la "falta de legitimidad" del vecino demandante para actuar "en beneficio de una comunidad de montes vecinales en mano común inexistente".

El regidor cangués entiende que en el fallo triunfó la tesis de los abogados de las defensas, que buscaron en las tres sesiones del juicio deslegitimar al demandante. De hecho, en la propia sentencia la juez alude a que tanto Bermúdez como los testigos señalaron que la comunidad de montes no estaba constituida y que las asambleas de vecinos que le atribuyeron a él la representación no contaron con "acta alguna". Entre los argumentos del fallo, la sentencia alude también a que se desconocía "cuántos vecinos fueron a estas asambleas, sin que conste un listado de los asistentes".

Por todo ello, la juez consideró "indudable" que no existe una comunidad vecinal de montes formalmente constituida "pero tampoco una agrupación o asamblea de vecinos de Aldán, ya sea de carácter general o integrada por los residentes que se consideran con derechos de propiedad sobre el monte".

El fallo, que impone a los demandantes el pago de las costas judiciales, permite un recurso ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días. Se espera que la asamblea vecinal de Aldán que lucha por la consideración de montes comunales de las 280 hectáreas de terreno anuncie un recurso en los próximos días.

Esto lo espera también el alcalde. "A sentenza foi desfavorable, pero esperamos un recurso e que a xustiza lle termine por dar a razón aos veciños", explica. El regidor recuerda también que a la llegada del actual gobierno municipal, se decidió renunciar a la defensa como parte demandada, además se aprobó una declaración institucional en sesión plenaria defendiendo las reivindicaciones de los vecinos.

Las defensas estuvieron formadas, por lo tanto, por los representantes legales de las promotoras que se hicieron con estos terrenos a lo largo de los años y por la defensa de la residencia de ancianos de Geriatros, que se levanta sobre una parcela de 9.000 metros cuadrados en Herbello.

Más de una década esperaron los vecinos de Aldán para llevar su reclamación sobre los montes a juicio. Las tres vistas se celebraron entre noviembre y diciembre de 2016 y a las tres sesiones acudieron varias decenas de residentes en la parroquia, tanto en un autobús como en coches particulares, para apoyar la causa encabezada por el vecino José Bermúdez.