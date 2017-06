Cultura recibe el apoyo de Bueu a la candidatura integradora de las Illas Atlánticas e invita a Vigo

Bueu y Vilagarcía fueron las primeras paradas del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en su gira de visitas a los municipios del área de influencia del Parque Nacional Illas Atlánticas para presentar la propuesta autonómica para que sea declarado como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Hoy estará en Ribeira, mientras que en Vigo de momento no hay un encuentro previsto. "Desgraciadamente non tivemos ocasión de manter contacto co Concello. Esperamos telo en canto sexa posible", asegura el conselleiro, que junto al alcalde de Bueu, Félix Juncal, y al director del parque nacional, José Antonio Fernández Bouzas, invitó al ayuntamiento vigués a sumarse a este proyecto. "Vigo quere que Cíes sexa declarada Patrimonio da Humanidade. A Xunta tamén, xunto cos arquipelagos de Ons, Sálvora e Cortegada", argumenta Román Rodríguez.

El clima de la reunión de ayer fue de lo más cordial y la candidatura que promueve la Xunta de Galicia contó con el respaldo del Concello de Bueu, que estaba representado por miembros de todos sus grupos políticos. "Agradecemos que o conselleiro veña a explicarnos as razóns, que non a convencernos. Nós xa estamos convencidos", afirma Juncal, que recuerda que en su día el ayuntamiento buenense encargó un informe jurídico para valorar esta misma posibilidad para Ons. "Entendemos que sería moi importante esa declaración, ao igual que no seu día o foi a declaración de parque nacional. Este é un paso máis, cun distintivo que ofrece certa categoría a nivel mundial", sostiene el regidor buenense.

Los responsables autonómicos se esforzaron en argumentar la conveniencia de presentar una candidatura que engloble a todo el Parque Nacional Illas Atlánticas en lugar de lanzar propuestas diferenciadas para Cíes y para el resto del espacio, lo que a juicio de la Consellería de Cultura solo contribuiría a debilitar sus posibilidades. Román Rodríguez dejó algún recado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, diciendo que "non podo falar con quen non quere falar conmigo", pero al mismo tiempo realizó varios guiños para intentar que desde la ciudad olívica se sumen a esta candidatura.

El primero de esos gestos se puede comprobar en la denominación de la propuesta presentada ante el Ministerio de Cultura: "Illas Cíes-Parque Nacional Illas Atlánticas". Según el titular de la consellería de esta manera se le quiere dar un carácter "nominal" y "singular" a las Cíes. "Entendemos que as Cíes teñen un lugar sobranceiro, por iso plantexamos que conten cunha referencia nominal. Pero o que aporta o valor conxunto é a figura do parque nacional", sostiene.

Lista muy selecta

El proceso para la declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco es largo y muy competitivo a nivel internacional. "É un recoñecemento que supón entrar nunha lista moi selecta, cun gran potencial natural e económico", reconocen desde la consellería. La Xunta de Galicia acaba de formalizar el primer paso, que es la candidatura ante el Ministerio de Cultura para que incluya la propuesta en la lista indicativa que se remitirá a la Unesco. Hasta el próximo mes de octubre todavía es posible reformular la propuesta y aportar nuevos argumentos.

Uno de los asuntos en los que hace especial hincapié es que en España actualmente hay tres ámbitos con esta denominación, que se corresponden con los lindes completos de tres parques nacionales y los municipios que los integran: Doñana, Teide y Garajonay. "Un dato fundamental para a Unesco é que exista unha unidade de xestión para ese novo espazo. Por iso a presenza do parque nacional é fundamental, é unha garantía para poder ter éxito", insiste Román Rodríguez.

Desde la Consellería de Cultura, que junto a la de Medio Ambiente, es la que lanza la candidatura del Parque Nacional Illas Atlánticas "non tería sentido, nin lóxica nin coherencia" que finalmente se presentasen dos propuestas por separado y por eso animan a Vigo a formar parte de lo que consideran un proyecto "inclusivo". Desde el departamento autonómico admiten que se conocía que Vigo promovió varios eventos para promocionar la candidatura de Cíes. "Pero non se formalizou e, máis alá do rifirrafe político, o que queremos todos é o mesmo. A nosa proposta é máis ampla, inclusiva e non xenera perxuízos a ninguén. Doutro modo sería unha candidatura moi débil poque se fragmentería unha unidade territorial e paisaxística", sentencia Román Rodríguez desde Bueu.