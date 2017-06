Más carreras contra la ELA

Una caminata y una carrera que partirán a las diez de la mañana de la Casa da Cultura, en Rodeira, y una travesía a nado que saldrá a mediodía desde el pantalán de séptima lista integran el "triatlón" contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se celebrará en Cangas el domingo, organizado por Agaela y la colaboración de una decena de colectivos.

La solución pasa por la investigación y para investigar se necesitan medios. Cuantos más, mejor. Es la premisa que mueve a la Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela), que, en una carrera contra el reloj para hacer visible la enfermedad e implicar a la sociedad en esa lucha, no se cansa de promover actividades con un ingrediente solidario y que, además, son saludables en sí mismas. Las más inmediata, por partida triple y abierta a todos los ciudadanos: andar, correr y nadar por el entorno urbano de Cangas, dejando testimonio de que esa meta es tarea de todos y una aportación económica simbólica (dos euros la inscripción y camisetas a cinco euros) para ponerle herramientas. El Concello y una decena de colectivos colaboran para que todo salga según el guión.

La caminata partirá a las 10 de la mañana desde la Casa da Cultura, en Rodeira, para llegar hasta la gasolinera de la Avenida de Bueu, regresar hasta Punta Rodeira y alcanzar la meta en el punto de partida. A la misma hora saldrá la carrera desde el mismo lugar, aunque ampliará el recorrido hasta Massó y Areamilla, con regreso. Además de la Oficina de Voluntariado de Cangas, miembros de los clubes de atletismo Vila de Cangas y Atletismo Morrazo, así como de la peña ciclista Bike ou non Vai se encargarán de acompañar a los participantes en el recorrido, controlar los cruces y velar por que nada falle.

A las 12 del mediodía será hora de echarse al mar desde el pantalán de séptima lista de la asociación Borneira, frente al paseo marítimo de O Señal, hasta la playa de Rodeira. De la logística se encarga el Real Club Náutico Rodeira, que pide formalizar la inscripción previamente para concretar la cobertura de la póliza del seguro y poner a disposición todos los medios necesarios. Para los que no quieran o no puedan mojarse, el club pondrá a disposición piraguas autovaciables como alternativa para realizar la travesía por mar. La Asociación de Socorristas Profesionais do Morrazo (Aspom) velará por la seguridad en todo el recorrido.

La organización también espera la presencia de Jaime Caballero, miembro del proyecto Siempre Adelante, que desde el año 2011 ha conseguido dar visibilidad a la enfermedad a través de eventos deportivos -con sus conocidos retos en natación- y sociales. El edil de Deportes de Cangas, Xoán Chillón, anima a la ciudadanía a participar por esta buena causa, al tiempo que se practican hábitos saludables.

Nuevos retos

El despliegue convertirá el domingo a Cangas en el epicentro de Galicia en la lucha contra la ELA. "É o único acto que se celebra na comunidade e asistirán afectados pola enfermidade de toda Galicia", augura Pili Guimeráns, que da voz a su hermano Agustín, Tino, cuatro años y medio luchando sin desfallecer contra esta dolencia para la que no existe cura. "A nosa esperanza pasa pola investigación e os avances tecnolóxicos", abundan, y ya adelantan que se prepara para mediados de agosto un acto solidario con el que esperan llenar la playa de Rodeira de voluntarios lanzándose cubos de agua para llamar la atención sobre la ELA.