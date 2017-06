Las alfombras florales de Bueu ya son Festa de Interese Turístico de Galicia. El Consello de la Xunta aprobó en su reunión de hoy esta distinción, justo en el día que se celebra la festividad del Corpus Christi y a las puertas del fin de semana en el que los alfombristas engalanarán las calles del municipio con sus espectaculares diseños.

La solicitud fue presentada por la asociación de alfombristas de la localidad y después de una tramitación de casi un año ha recibido todos los informes favorables. La Xunta expone que la fiesta de las alfombras florales "ten lugar no marco da festividade do Corpus Christi desde hai máis de 270 anos" y desde entonces "non deixou de evolucionar". En el dictamen autonómico se hace constar que fruto de esa evolución "véñense realizando as alfombras florais ao longo dos últimos 100 anos e o principal signo distintivo é o uso de productos de orixe mariña", como el caso de las conchas. Además no faltan los elementos naturales como flores y especies vegetales procedentes de jardines y montes e incluso "se teñen incorporado novas técnicas, como a papiroflexia".

La creación de la Asociación Alfombras del Corpus de Bueu hace tres años fue un verdadero punto de inflexión para relanzar la tradición floral y la celebración del Corpus en Bueu. Desde entonces se han multiplicado sus actividades, el arte efímero de Bueu ha estado presente en eventos internacionales y se ha apostado por un nuevo recorrido para la procesión, con un itinerario de 1,5 kilómetros por el centro del municipio. Los alfombristas apuran estos días los preparativos para los tapices florales de este año, en los que la artista Maruja Mallo tendrá un especial protagonismo. La asociación, coincidiendo con la declaración del Año Maruja Mallo por parte de la Real Academia Galega de Belas Artes, ha decidido dedicar las alfombras de la calle peatonal a la artista, que estuvo en Bueu en el verano de 1936 y de donde salió el conocido como "Cuaderno de Galicia".