Guardia Civil y Policía denuncian a un local de Bueu por vender alcohol a menores

La Guardia Civil y la Policía Local de Bueu abrieron este fin de semana un acta de infracción a un local de ocio de Bueu por presuntamente vender alcohol a menores de edad. El presunto infractor se enfrenta a una multa que podría llegar hasta los 6.000 euros.

Agentes de ambos cuerpos montaron el sábado un dispositivo especial de vigilancia ya que tenían constancia de que en algunos establecimientos no se respetaba la norma que prohíbe vender alcohol a menores de 18 años. La inspección se centró en el entorno de Banda do Río y Can do Penedo. Agentes de paisano detectaron la presencia de numerosos menores de edad en un local y avisaron a sus compañeros.

Cuando se personaron en el establecimiento pudieron verificar que al menos uno de los jóvenes estaba consumiendo una cerveza, mientras que el resto ya tenía sus consumiciones en un vaso y era imposible verificar si se trataba de alcohol o no.