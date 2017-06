Pontón pide que la Xunta "tenda a man" para recuperar el astillero quemado

El incendio del astillero de Casqueiro llegará al Parlamento autonómico tras una iniciativa presentada por vía de urgencia por parte de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con el objetivo de que el asunto sea tratado la próxima semana.

La pretensión es apelar a que la Xunta "se comprometa coa rehabilitación deste espazo, porque estamos ante un símbolo da cultura deste país e por iso agardamos que o Goberno tenda a man para poñer en marcha a recuperación deste estaleiro, como reclama o Concello e a maioría dos veciños", concluyó Pontón tras la reunión de la junta de portavoces de la cámara gallega.

La dirigente nacionalista volvió a calificar de "atentado terrorista contra o patrimonio" lo ocurrido en la madrugada del sábado y recuerda que el Gobierno local pretende convertir en museo estas carpinterías de ribeira tradicionales recuperando "un espazo de gran valor patrimonial e cultural, no que xa se desenvolvía unha intensa axenda de actividades".

Pontón recuerda también que esta acción ya recibió una rápida y contundente respuesta por parte de los vecinos de Moaña, "que saíron á rúa para dicir non á violencia, non a ese atentado e si á recuperación do estaleiro". Espera, por lo tanto, que en el próximo pleno en O Hórreo, la Xunta se comprometa en la recuperación de ese espacio. Describe el astillero arrasado por las llamas como "un dos exemplos mellor conservados a nivel etnográfico e patrimonial de Galicia no seu xénero".