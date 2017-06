Un incendio daña un garaje en Aldán, muy cerca del colegio de Espiñeira

| La alarma saltó alrededor de las 16.30 horas. Un garaje estaba ardiendo en la parroquia canguesa de Aldán. La Policía Local y efectivos de Protección Civil de Cangas fueron los primeros en movilizarse. Cuando llegaron al garaje situado en la rúa da Costa número 17, muy cerca del colegio de Espiñeira, la Policía Local y Protección Civil se encontraron con que la puerta no se podía abrir, porque fallaba la apertura automática, supuestamente como consecuencia del incendio que había dentro. Mientras la Policía Local establecía un perímetro de seguridad, efectivos de Protección Civil Cangas procedieron a encontrar una rejilla por donde entrar al interior del garaje. Allí procedieron a abrir la puerta de forma manual y a sofocar el fuego, que según los efectivos que actuaron había dañado material que acostumbra a guardarse en trasteros, en principio sin daños estructurales. Todo apunta a que el origen del siniestro fue un cortocircuito en el sistema eléctrico del garaje, según informó Protección Civil Cangas. Por suerte para todos, no hubo que lamentar más que unos cuantos daños materiales y no hubo vidas que corrieran peligro. Hasta allí se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil de Cangas. Fue más la alarma que se originó con tanta sirena y tanto coche cruzando las calles de la Cangas que el incendio en sí, controlado de forma eficaz.