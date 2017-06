El Corpus provocará el corte de tráfico en su recorrido desde las 20 horas del sábado

El plan de tráfico para la celebración del Corpus Christi en Bueu contempla el corte del tráfico en todo el recorrido de las alfombras desde las 20 horas del sábado hasta que finalice la procesión del domingo, y desde una hora antes no se permitirá aparcar. Los cortes comenzarán, no obstante, mucho antes en varios puntos del trazado. Así, el sábado se cortará la circulación a las 9 de la mañana en Francisco Escáneo y el tramo de Montero Ríos entre Francisco Escáneo y Rosalía de Castro. Una hora antes no se permitirá estacionar. En Eduardo Vincenti se limitará el acceso a los garajes en su parte baja desde las 9. Y en Pazos Fontenla (entre Alexandre Bóveda y Francisco Escáneo) se prohíbe estacionar desde las 14 horas.

La Policía Local recomienda evitar el coche si es posible o bien optar por viales alternativos.