Chillón afirma que la situación del fútbol keniata se debe a la falta de instalaciones

El concejal de Deportes del Concello de Cangas, Xoán Carlos Chillón, sale al paso de las críticas vertidas por el PP sobre la competición de fútbol keniata. Reconoce que tenía previsto asistir a la reunión con la junta directiva en funciones celebrada el día 5 de junio, pero que razones personas, como comunicó, se lo impidieron. "Non se aproveite esa circunstancia para tratar de transmitir unha situación de incomunicación co tecido directivo do Deporte, que non se axusta en absoluto á realidade".

Chillón es consciente de la deriva del fútbol keniata. Manifiesta que se constata la evolución regresiva de este deporte en lo que se refiere a número de participantes en los últimos años, por las instalaciones el cansancio de la actual junta directiva en funciones y la falta de relevo necesario de personas en las responsabilidades directivas. "O estado actual e o seu deterioro é evidente, pero non naceu neste dous anos, que se va a cumprir. O PP limitouse durante catro anos a nivelar e desbrozar como se sigue facendo agora. O PP que agora abre a boca tanto e que tanta herba artificial repartiu, non se lembrou nunca do keniata, más aló da pretensión de sacar os campos da sua actual ubicación. As melloras que se demandaban e se demandan de vestiarios e instalacións moderinzadas e más atractivas veñen de bastante atrás", recuerda el concejal Xoán Carlos Chillón.