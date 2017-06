La Asociación de Jazz de Cangas toma el relevo en la organización del Canjazz

El Concello de Cangas y la Asociación de Jazz de Cangas anunciaron ayer en un acto en el salón de plenos, que se va a firmar un convenio de colaboración por valor de 5.000 euros para la organización del XX Festival Internacional de Jazz de Cangas, Canjazz, de este año.

En el acto de ayer estuvieron presentes el alcalde, Xosé Manuel Pazos; el concejal de Cultura, Héitor Mera; miembros de la Asociación de Jazz de Cangas, los músicos de la villa Iago Fernández y Xan Campos; y Luis Carballo, que fue quien recuperó el festival en el año 2001 y fue el responsable de la organización durante 13 años.

La Asociación de Jazz de Cangas fue creada este año por músicos profesionales vinculados a la villa, y tiene como objetivo promover y difundir el jazz en Cangas.

El Concello deposita su confianza en esta asociación para la organización del festival, ya que considera que "representan a esencia xenuina do Canjazz e polo tanto son as persoas máis axeitadas para garantir o óptimo desenvolvemento do festival", según señala Xosé Manuel Pazos.

Iago Fernández y Xan Campos ya participaron en la organización del Canjazz en sus tres últimas ediciones a través de la antigua Asociación Cultural Canjazz, que se disolvió recientemente.

Luis Carballo, que en su día le pasó el relevo de la organización a estos dos músicos cangueses, quiso mostrar su respaldo a su continuidad como responsables del festival:"O importante é que estea en mans de músicos locais".