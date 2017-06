El remanente de tesoreía de Cangas alcanza los 2 millones de euros

El concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, hizo público el remanente de tesorería. Se pasa de un remanente negativo de casi un millón de euros, concretamente de -958.776,45 euros para reducir el saldo negativo, a 31 de diciembre de 2016 a 46.986,53 euros. Afirma el edil que ya co n los datos actualizados a fecha de 31 de diciembre de 2016 y confirmados a 15 de mayo de 2017, el Concello consigue situar el remanente de tesorería en 2.076.665,51 millones de euros, lo que acredita, a su entender, una evolución económica muy positiva, así como una solvencia evidente, factores que si se mantiene la tendencia y la contención de la deuda nos permitirían consolidar inversiones, garantizar mejores condiciones de gasto corriente y la posibilidad de concretar bajas en impuestos y tasas, como ya ocurrió en el caso tramo más oneroso del Impuesto de Vehículos para aliviar la presión provocada por "o motorazo" y la regularización. "Neste sentido será fundamental ter confirmados e constrastados os datos da recadación de 2017 que pasa o mesmo tempo por coñecer con exactitude as desviacións ou derivacions a alza ou a baixa que se poidan produciren ao longo do exercicio económico-financeiro do presente ano".

Mariano Abalo manifesta que en vez de de enviar mensajes catastrofistas sobre la economía local es fundamental reclamar un cambio drástico y profundo en la política del Gobierno del PP, en la financiación de las corporaciones locales, "evitando desangras aos veciños que teñen que soportar unha brutal sobrecarga fiscal como ocurriu, como xa dixemos, co motorazo ou a regularización, coa suba do IVE o sufrindo m edidas de copagos e recortes en constraste coa fuga de impostos e capitais a Suiza, Panamá ou outros parísos fiscaís, por non falar da amnistía fiscal ou das preferentes". Mariano Abalo también pide medias correctoras para evitar que lo que paso con la aplicación incorrecta de la plusvalía afecte a los concellos.