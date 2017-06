Gestido y Plataforma recriminan que la Xunta relacione el cierre del corredor con el castro

Mientras Cangas Decide critica abiertamente el cierre del corredor de O Morrazo durante siete meses e insiste en que es una excusa que le vale a la empresa para reducir costes, la Plataforma Salvar el Castro de Montealegre acudirá hoy a una reunión con el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez. Su portavoz, Ana Pastoriza, afirma que este encuentro es para conocer de primera mano más detalles de la ampliación del túnel y de la puesta en valor del castro, con un centro de interpretación. Asegura la Plataforma que es tranquilizador saber que el castro no será arrasado como estaba previsto, "aunque la solución adoptada no es la ideal, comprendemos que es la menos mala. Nos parece incorrecto que la Xunta no asuma que la demora de las obras es únicamente por su falta de previsión, debido a las obras en sí mismas, y no porque queramos conservar un bien que nunca debió de estar en peligro. A estas alturas tenemos que ser humildes todos y asumir cada cual su responsabilidad sobre los hechos que ocasionan las acciones".

Cangas Decide es el primer partido político que critica abiertamente que el Corredor de O Morrazo se vaya a cerrar durante siete mes para salvar el castro de Montealegre. Afirma que se trata de una broma de mal gusto de la Xunta de Galicia y que como se pudo comprobar con el primer corte de dos meses, la PO-551 no puede asumir el tráfico existente, provocando un caos de circulación en Cangas y Moaña.

Esta organización política que lidera José Luis Gestido afirma que les parece "una falta de respeto por parte de la Xunta y una hipocresía de los alcaldes de O Morrazo asumir el corte de siete meses sin ningún problema, olvidándose de que es su deber velar por los intereses de los vecinos de Moaña y Cangas". Sostiene este partido que lo más grave es que se quiera utilizar el salvar el Castro de Montealegre para justificar el cierre. Recuerda que Cangas Decide apoyó que debería buscarse soluciones para que este castro se protegiera y ponerlo en valor, "pero no utilizarlo como justificación para que otros vecinos tengan que sufrir durante siete meses una penitencia como la sufrida durante el último corte".

Considera Cangas Decide que los alcaldes deben exigir las medidas necesarias para que el corte se reduzca lo máximo posible "Se hicieron otros túneles más largos y no fue n escenario tanto tiempo". Acusa de improvisación a la Xunta, dice que la constructora incrementó el coste de la obra con las modificaciones de trazado y que ahora cierra para reducir costes. Por último, Cangas Decide pide reforzar el transporte de ría. En este sentido recuerda que presentó en el concello de Cangas una moción para que el Concello busque soluciones para que dicho transporte sea atractivo a los usuarios.