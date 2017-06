Costas: "Loitaremos para que non pisen as vosas cinzas"

Como en todas sus intervenciones, las palabras del poeta local Daniel Costas, llegaron al corazón. Para él fue "difícil" hablar de la pérdida del astillero,acostumbrados a realizar en su interior diversidad de actividades como recitales, conceirtos, exposiciones o embaraciones tradicionales. Añadió que "aquí están as cinzas do noso patrimonio, as cinzas da madeira que axudou a transformar o futuro do noso mar, as cinzas dos amigos que partiron; aquí temos o noso pasado, o presente e o noso futuro. Loitaremos para qeu non pisen as vosas cinzas". Terminó con alusiones a Castelao "porque a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente...a tradición é a alma eterna que vive no institnto popular e nas entrañas do chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade".

Por su parte la alcaldesa acusó a los ejecutores de un proyecto -en alusión al paseo marítimo de Seara- "que non contaba cos permisos e as autorizacións pertinentes para poder levar adiante", también acusó "ás administracións que non permitiron a construción de alternativas que permitían garantir a conservación total das carpintarías, pero que 10 metros máis adiante si permitían construír pasarelas" y, de igual manera "a aquelas persoas que escondidas no grupo dedicáronse a difundir infamias e insultos".