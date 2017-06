La portavoz de la Plataforma Beiramar asegura que se quedó "sorprendida"

Las reacciones de condena no se han hecho esperar por todas partes, aunque desde la Plataforma del paseo marítimo de Seara Beiramar, que reclama desde 2015 la continuidad del paseo afectando al astillero, se muestran más cautos. Su portavoz Carmen Costa, aseguraba ayer por la tarde que no tenía nada que decir, excepto que "estoy sorprendida por todo lo acontecido como el resto de los vecinos". Añade que ellos siguen con sus concentraciones para exigir el paseo por beiramar, ahora con una perioricidad de una vez al mes, los últimos jueves, y aclara que la gente podrá decir muchas cosas contra ellos, señalándoles como los culpables, pero que con respecto al incendio se ha quedado "estupefacta".

El portavoz del PP de Moaña, José Fervenza, cuyo partido siempre apoyó la reivindiación de los vecinos y viceversa -la plataforma defiende el proyecto del paseo que ejecutaba el PP-, asegura que ahora es importante que haya un infome pericial para determinar las causas del incendio "y saber si fue intencionado o no". De todas formas dice que lógicamente lamenta el incendio y qeu espera que puedan identificar al autor o autores de haber sido provocado "y la jujsticia eche mano de llo". El portavoz del PP agradecía ayer el trabajo de la Policía Local, Guardia Civil y Bomberos en las labores de extinción.

De forma contundente condenó el incendio la portavoz del PSOE de Moaña, Marta Freire, n representación del gobierno local y de su partido: "Si alguien con este suceso pretendía amedrentarnos está muy equivocado. Vamos a luchar por recuperar nuestro patrimonio y nos mantenemos en solicitar su reversión al Concello".

Por su parte, la concejala nacionalista en el gobierno, María Ortega, asegura ante el astillero que "destruir o noso patrimonio é matar algo de cada un de nós. É a nosa responsabiliade discrepar dende o respecto para garantir un futuro para as nosas crianzas".

Como concejal de Cultura, Salvador Meira asegura que "non podemos tolerar as medidas de forza e insulto que certas persoas queren impoñernos por pensar diferente.A extorsión e a manipulación mon ten cabida neste equipo de goberno" además de mostrar el apoyo a la fam,ilia casqueiro por la persecución a la que está sometida y dice eu su partido PsdeG- PSOE "non vai aceptar chantaxes, seguiremos loitandobpor defender a cal e a canto o noso Patrimonio".

Desde Cangas, el alcalde, Xosé Manuel Pazos, manifiesta su "indignación" personal y de todos el grupo de gobierno por los hechos y traslada la solidaridad con todo el pueblo de Moaña "culto e pacífico" y la indignación ante unos hechos tildados de terroristas, que además de atacar al patrimonio, ataca a la vida de las personas. Desde Cangas apoyarán la concentraciónde hoy y añade que a veces las actividades irracionales pueden ser un caldo de cultivo para algunos irracionales que se sienten justificados para realizar actuaciones de este tipo.