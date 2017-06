La procesión del Corpus de Bueu partirá del colegio Virxe Milagrosa

La capilla del colegio Virxe Milagrosa será el punto de partida de la procesión del Corpus de Bueu, que tendrá lugar el domingo 18. Esa es la decisión adoptada por la Iglesia -representada por el párroco provisional de Bueu y titular de Coiro, Benito de la Iglesia- después de haber rechazado que la comitiva partiese de una carpa situada en la Praza do Concello, tal y como había sucedido en los dos últimos años, desde que se recortó el recorrido para hacerlo más vistoso y accesible para todos. Es una decisión unilateral en la que no han participado ni la Comisión de Fiestas ni la Asociación de Alfombras, que se han mostrado bastante molestas -si bien desde el último colectivo no se ha querido realizar ningún tipo de manifestación- por los cambios introducidos por el párroco provisional a poco más de una semana de la celebración de los actos.

No será la única variación que se produzca con respecto a la organización de estos últimos años, ya que el horario de la misa será las 19 horas (una hora más tarde de lo habitual pero también una menos de la propuesta inicial realizada por el párroco). La opción de realizar la misa en la capilla de San José, junto a la Escuela Náutica, se ha desechado, toda vez que supondría incrementar el recorrido de la procesión, o lo que es lo mismo, un retroceso importante después de haber consensuado una ruta más corta para poder concentrar las alfombras y hacer más sencilla la visita de todas ellas. Y es que ese punto es absolutamente innegociable para Asociación de Alfombras de Bueu y Comisión de Fiestas, con el respaldo del Concello, que en su momento también respaldó el cambio de trazado.

Lo que no ha variado es el profundo malestar por parte de los organizadores de las fiestas, que han visto cómo todo su trabajo ha quedado en entredicho en los últimos días. El programa previsto -y acordado con el anterior párroco, el fallecido Antonio Maceira- estaba no solo cerrado sino que ya se había anunciado con la colocación de cartelería por todo el concello. Además, desde los organizadores se apunta que el programa se había presentado poco después de la Semana Santa al cura sustituto y que este no había puesto problema alguno al mismo.

La idea a la que se aferra la organización es la del fuerte impulso que ha conseguido darle a una celebración como la del Corpus Christi, que en los últimos años estaba perdiendo mucho fuelle. La potenciación de la cultura alfombrista y la mayor visibilidad que se le ha dado a esta fiesta han permitido que esté en la fase definitiva para ser considerada Festa de Interés Turístico de Galicia y que su repercusión haya traspasado fronteras. Algo que, creen, no ha sido respetado.