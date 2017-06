El PP critica la pasividad del gobierno ante la posibilidad de que desaparezca la liga Kenyata

El grupo municipal de Cangas insiste en su empeño de descalificar toda la política en materia de deporte del actual gobierno. Esta vez su objetivo son los campos del keniata. El grupo municipal del PP reclamar una mayor implicación del actual gobierno en el mantenimiento del keniata, ya que actualmente "se ten moi serias dudas de que se dispute unha nova liga a tempada próxima", Los populares defienden que el kenyata es una de las identidades de fútbol cangués arraigado durante años y por el que pasaron numerosos deportistas . "Non é de recibo que o responsable de Deportes se poña de perfil mentras o kenyata desaparece", a la vez que señalan la pasividad dell gobierno como factor más de la crisis de este deporte. "Lévase tempo sen realizar as tarefas mínimas de mantenemento de instalación, recalca el PP, así como denuncia que el "pasotismo" llegó a tal punto que el actual concejal de Deportes, Xoán Carlos Chillón (BNG), ya no acudió a la última reunión con los actuales responsables de la liga.