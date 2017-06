Discreción en el trabajo y en la despedida

"Non me gustou facer declaracións en dous anos no Concello e prefiro non facelas tampouco agora", manifestó ayer Eva Rodríguez Calvar al ser invitada a valorar esta etapa en la política municipal que piensa cerrar en breve. La edil se limitó a corroborar los argumentos que trasladó la asamblea, que su renuncia al cargo es "por motivos laborais e profesionais" que le impiden compatibilizar con sus responsabilidades políticas en las institución local. "O máis probable é que no mes de setembro xa non estea en Cangas, e o lóxico é que veña outra persoa" para hacer el trabajo que ella desempeña, resumió.

En los dos años como concejala en Cangas, sus comparecencias públicas, más allá de las sesiones plenarias, son contadas y se limitaron a informar de algunas gestiones realizadas en las áreas de Participación Veciñal, Transparencia e Asociacionismo.