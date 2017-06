Arte no Morrazo, una apuesta por la cultura

La XXII edición de la Bienal Arte No Morrazo tiene algo de nostálgico. Así lo evidencia en el catálogo del propio comisario de la muestra, Camilo Camaño, ya en su condición de funcionario jubilado. Relata como comenzó todo, aquellas exposiciones artísticas que se hacían al aire libre y que después pasaron a la Casa da Cultura. También recuerda que el certamen artístico, que ayer se inauguró, nació de la mano del que hoy es alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. Ayer recordaron todos el imprescindible patrocinio de Frigoríficos de O Morrazo, su decidida apuesta por el arte en una tierra preñada de genialidad.

La sala de exposiciones del Auditorio Municipal de Cangas volvió a acoger la muestra pictórica y escultórica de la ahora Bienal de Arte No Morrazo. Un total de 46 artistas de diferentes nacionalidades exponen su obra y participan en el certamen, con el que pretenden, en muchas ocasiones, ganar un primer dinero con su trabajo artístico. Hay 12.000 euros que se reparten a los autores en concepto de premio adquisición (4 piezas a razón de 3.000 euros cada una, que corresponden a tres obras seleccionadas y una beca de estudios de posgrados en Formación Artística). Ayer el Auditorio era un torbelliño de colores, de obras incomprendidas, de imaginación desbordante, de deseo de triunfar. Era día de tiros largos (cada cual a su manera), pero día importante, porque en algún momento de este mandato se había temido por el futuro de Arte No Morrazo, al otorgarle la condición bianual (la crisis también llegó aquí y había que reiventarse). El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, destacó la importancia del certamen a nivel gallego, la apuesta decidida por Cangas por el mundo de las artes plásticas y valoró la calidad de las obras presentadas, no solo en esta edición, sino en las anteriores. Y recordó aquellos años en los que se forjó el evento, llenos de dificultades por todas partes.

Por su parte, el concejal de Cultura del Concello de Cangas, Héitor Mera, comentó que la conversión de Arte No Morrazo en una bienal fue un paso atrás para tomar impulso, para recobrar fuerzas y hacer que este evento artístico se perpetúe en el tiempo. Héitor Mera agradeció también al comisario de la exposición, Camilo Camaño, el hecho de que siguiese al cargo, a pesar de haberse jubilado ya como funcionario municipal. También tuvo palabras de elogio para Frigoríficos de O Morrazo y para la Diputación de Pontevedra, que este año pagó el catálogo, lo que supone un gran ahorro a las arcas municipales. Destacó la calidad de las obras que se presenta en este certamen, el que más años tiene en la provincia de Pontevedra, el que desde menos llegó a más.