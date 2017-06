Abalo afirma que este año solo se levantaron 11 órdenes de reparo

El concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, niega irregularidades en el pago de facturas y certificaciones de obras, como mantenía el PP. Afirma que no se puede negar la evidencia que arrastra el Concello de Cangas desde hace muchos años de pagar con reparos de Intervención. Pero al concejal de Facenda recuerda que esta práctica era muy común en los gobiernos del Partido Popular, por eso sorprende que quien se muestre alarmado por ella sea el edil que fue responsable de la Hacienda Local durante muchos años, Pío Millán.

Mariano Abalo aporta datos que prueban que el PP utilizó los pagos con repartos de Intervención durante sus últimos cuatro años en el gobierno de Cangas, y que lo hizo de una forma más que habitual. Señala que en el año 2012 se realizaron 141 reparos; en el 2013, 120; en 2014, 86 y en 2015, 111 (coincidiendo con año electoral). Ya en 2016, los pagos con reparo de Intervención bajaron para situarse en 81 y en lo que va de año solo hay 11 registrados.

Afirma Mariano Abalo que el gobierno no se queda contento con estos datos, a pesar del notable bajón de este tipo de pagos, Recuerda que es cierto que hubo y hay una tendencia a este tipo de actuaciones que hay que atacar, pero no crear alarmismo como pretende el Partido Popular.

"Hai que sentar a bases para que se cumpra a ley , pero ten que ser de forma paulatina, e en eso estase traballando. Xa hai un novo contrato da gestión da telefonía e estamos a preparar mediadas no tema das eléctricas. Invito ao PP a que axude a establecer una política de diálogo para solventar problemas que xa se viñan arrastrando. Si realmente queren facelo, a fórmula non pasa por una política de descrédito continuada contra o goberno, nin creando alarma. Dende o diálogo neste campo podemos avanzar adecuadamente porque é un problema que se prolongou no tempo", manifiesta.