La Xunta asegura que el plan de transporte sí garantiza una línea directa con el hospital

Los Concellos de Cangas y de Moaña ya presentaron sus alegaciones al plan de transportes de Galicia para el servicio de autobús y entre las reclamaciones de mejoras, aparece el denominador común de que se establezca una línea directa desde ambas localidades al hospital Álvaro Cunqueiro, sin pasar por el caso urbano de Vigo. La Xunta no ha hecho esperar su respuesta y asegura que en este plan sí existe comunicación directa entre Cangas y Moaña con el Hospital a través de la línea XG525, "la cual no pasa por Bouzas, como aseguran los alcaldes, pero evidentemente tiene paradas en su recorrido". Explican que "la línea tiene ocho expediciones en día laborable por sentido, con frecuencia de un sentido a la hora desde las 06:30 hasta las 10:15, para dar servicio a trabajadores y pacientes; además de cuatro expediciones los sábados, por sentido, y otras dos los domingos y festivos. Por esta razón, señalan que "esta situación no empeora la preexistente".

La Xunta recuerda que esta reordenación del transporte público es consecuencia de la renuncia de una serie de empresas a seguir prestando servicios a partir del mes de agosto, como ha sido el caso de Monbús con la línea Pontevedra-Bueu-Cangas-Vigo con Anexos", que es la que sale a concurso y la única que afecta con cambios en O Morrazo.

Por lo que respecta a las críticas del gobierno de Cangas, Xosé Manuel Pazos, sobre la desaparición de Coiro en la línea, desde la consellería responden que el documento no afecta a la concesión de la empresa Cerqueiro, sólo a la que renunció Monbús, por lo tanto "no se elimina la comunicación con Coiro". Reitera que el Plan sólo hace mención a las concesiones que han presentado renuncia, pero no afecta al resto de los servicios en general.

Otra de las cuestiones que plantean problemas es que en el anteproyecto de la nueva línea a concurso en O Morrazo, se aplica la nueva modalidad del servicio, de transporte integrado, que incluye el transporte escolar en las rutas regulares-, además del servicio a demanda. Las rutas integradas plantean serias dudas a los concellos. la Xunta garantiza que las líneas que integran transporte regular y escolar "se basan en los recorridos actuales, por lo que está asegurada la capacidad de las vías para su paso". reconoce, sin embargo, que se han detectado errores de digitalización de las rutas que aparecen en los anteproyectos y que han provocado incongruencias en los mapas". En este sentido, señala que la línea XG525-17, que pasa por A Marrúa, en Moaña, no era adecuado para el paso de autobuses y ya se modificó el itinerario.

Además, señala que en meira y Tirán se tuvo conocimiento de que el operador hace en la actualidad más paradas que las recogidas en las bases de datos y se han incluido las que realiza, así como alguna parada adicional en la línea al hospital Álvaro Cunqueiro.

Alegaciones de Moaña

En sus alegaciones, el Concello de Moaña pidió en primer lugar la retirada de dicho plan por los "graves erros e deficiencias" imposibles de subsanar mediante una simple alegación que afectan gravemente al transporte público en este municipio. En este sentido, señala que se prevén "rutas imposibles por onde non pode transitar un autobús, denominacións de paradas incorrectas, falta de correspondencia entre a descrición das paradas e a ubicación nos mapas e ausencia de numerosas paradas".

Respecto a la petición de retirada del plan, la consellería señala que a pesar de que el proceso está muy condicionado por el calendario, consideró muy importante la participación de los concellos y que además de convocar reuniones con ellos, remitió a todos los municipios una encuesta para trasladar sus necesidades. Dice que Cangas y Bueu contestaron a dicha encuesta, pero Moaña, no; por lo que responden a la alcaldesa, Leticia Santos, que retirar el plan "supondría que cuando las empresas dejen de prestar los servicios en agosto, no habría alternativas".

En el caso de que la alegación de la retirada del plan no salga adelante, el Concello de Moaña también plantea como alegación, que se subsanen, como mínimo, una serie de deficiencias que tienen que ver con el transporte escolar, denominaciones incorrectas y con la línea al Hospital Álvaro Cunqueiro.

En este sentido, el Concello de Moaña señala que las rutas del transporte escolar existentes en la actualidad no están debidamente integradas en las rutas que se proponen. Por consiguiente dice que deben integrarse todas las rutas con todas sus paradas de los centros educativos: los institutos (IES) As Barxas y A Paralaia y los colegios de infantil y primaria (CEIP) de Reibón y Seara. Añaden que antes de la integración, deben garantizarse las plazas correspondientes a todo el alumnado de los centros, incluyendo Bachillerato y FP de forma gratuita.

También alerta de que en el estudio de los cuadros y mapas del servicio no queda claro el número de paradas ni la denominación de las mismas, en cualquier caso, son incompletas y no se concretan adecuadamente: "Existe algunha denominación completamente descoñecida na zona onde se sinala, como por exemplo a denominación "Villa Rosa" na zona de Sabaceda, podería darse na zona de Berducedo, ou como Peirao na ruta XG 525-20 Seara-Peirao, onde se sitúa na Moureira-Franqueira, unha alta sen peirao".

En la alegación de la línea directa por autovía al Hospital Álvaro Cunqueiro, se pide otra línea también para la recogida de viajeros en la estación del transporte de ría.

Por otra parte, desde el -Concello consideran que deben implementarse rutas circulares uniendo el centro de Moaña con barrios con dos recorridos mínimos por la mañana y dos por la tarde, respetando como mínimo, las existentes.

Una de las rutas que no figura en la nueva línea es la actual de O Redondo-Paradela-Piñeiro-Berducedo que se realiza durante la semana por las mañanas. En el anteproyecto parece estar una integrada en un cuadro, no sobre el mapa, pero su horario, a las 08:30 es insuficiente, por lo que creen que debe de haber otro horario más por la tarde, a partir de las 09:30 y otras dos por la tarde. Por último piden que se incluya la ruta Moaña-Marín por la PO-313.

Propuestas de Cangas

En el caso de Cangas, la concejala de Mobilidade, Lourdes Rial, mantiene que en el anteproyecto se elimina la ruta Cangas-Coiro y que esta renuncia supone la privación de servicio a usuarios que ven seriamente afectada su movilidad entre la parroquia de Coiro (25,73% de la población del concello) y el centro urbano (25,97%). Por esta razón, solicitan el mantenimiento del servicio, cuando menos en las frecuencias y horarios que estaban establecidos con las paradas:estación de autobuses, ayuntamiento, playa Rodeira, capilla Espíritu Santo, Bar Siete, Iglesia, el Molino, Savín, Río y capilla de San Blas.

Por lo que respecta a la línea al hospital Álvaro Cunqueiro, pide que dentro de la modificación de las condiciones de explotación del contrato V-7023; XG397 autorizada el 19 de noviembre de 2015, se incluya la totalidad de las ampliaciones de horario y nuevas líneas entre ambos destinos que ya figuran en las alegaciones del Concello presentadas en octubre de aquel año. recuerda que en este anteproyeto no se recogen las demandas del Concello y e incumple uno de los objetivos del plan de dotar al servicio público de transporte de unas condiciones adecuadas de regularidad, frecuencia y horarios.

Para llegar al hospital, pide que se amplíe el servicio con tres líneas directas que se ajusten al horario laboral: salida de Cangas a las 06.45h; 13:45 y 20:45 y vuelta a las 08:15; 15:15 y 22:15. También solicita la ampliación de las frecuencias de ida a las 13:45 y 20:45 y de vuelta, a las 15:15 y 22:15 horas. Teniendo en cuenta que no hay frecuencia a Vigo desde las 10:15 horas hasta las 16:15, solicita que se amplíe la línea a las 12:00.

En cuanto al servicio integrado que mezcla transporte escolar y regular y la modalidad de bajo demanda, el Concello señala que no se contempla ninguno en el municipio por lo que pide la inclusión de estas líneas que faciliten la movilidad y responda a la demanda de los usuarios de las cinco parroquias.