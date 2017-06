La Virgen de Fátima "se aparece" en Cangas

La Virgen de Fátima llegó ayer a Cangas, por primera vez dentro de la peregrinación anual que desde hace unos años realiza el Apostolado Mundial de Fátima en España con una imagen que custodia y que fue bendecida en 1967 por el Papa Pablo VI. A la peregrinación de este año se le ha querido dar más realce con motivo del centenario de las apariciones de la virgen a los niños pastores de Fátima: Lucía, Jacinta y Francisco. Con tal motivo, se decidió que la peregrinación de este año recorriera todas las diócesis de España empezando la semana pasada por la de Santiago, a la cual pertenece la parroquia de Santiago Apóstol de Cangas e Islas Cíes.

La virgen fue recibida, a las 11 de la mañana, en la Praza da Constitución por unos 200 vecinos devotos, entre ellos un grupo de niños del colegio Compañía de María, portando los estandartes marianos de la parroquia: del Carmen, Virgen de la Paz, Dolores, Devotos de Fátima e Hijas de María, que aprovechó la ocasión para estrenar uno nuevo.

La imagen llegó a bordo de un vehículo conducido por el consiliario diocesano del Apostolado Mundial de Fátima en la Diócesis de Santiago, Santiago Romero, que se ha encargado de la peregrinación de la Virgen por tierras gallegas en donde desde el pasado domingo recorrió Santiago, Vimianzo, A Coruña y el miércoles Pontevedra para concluir ayer su ruta gallega en Cangas, en donde a las 22.30 horas, estaba prevista la procesión de las antorchas, como se realiza en Fátima, con un recorrido por las calles del casco histórico entre dos de sus plazas más emblemáticas como la del Señal y el Eirado do Costal.

Hacia Valladolid

Se quería que la procesión de las velas luciera y por eso se esperó a esa hora de la noche. La previsión es que la imagen parta hoy hacia la Diócesis de Valladolid.

Por la mañana, el párroco de Cangas, Severo Lobato, se encargó de pronunciar un saludo de recibimiento en la Praza da Constitución en el que hizo alusión a la aparición de la Virgen en Fátima: "Hace cien años aparecisteis como una señora vestida de blanco, que brillaba más fuerte que el sol, irradiando unos rayos de luz clara e intensa. Como una copa de cristal llena de agua pura cuando el sol radiante pasa por ella. Y lo que dijisteis fue: No temáis, por favor. No os haré daño". A la pregunta de Lucía "de dónde erais", respondisteis: "Yo vengo del cielo". Vuestra presencia producía solo felicidad y gozo confiado. Y de esa manera comunicasteis el deseo del cielo a través de vuestra presencia: que los niños, los pastorcitos, se acercasen a este lugar durante seis meses, así de manera concreta, clara, concisa. Para seguir preparando, ya venía siendo así con las apariciones del ángel, el mensaje divino que habría de calar en la tierra, en los corazones de los hombres, de los sencillos, especialmente". No ahorrasteis ningún tipo de inconvenientes en vuestras disposiciones: los pastorcitos habrían de sufrir mucho durante ese medio año, no porque lo mereciesen, sino porque sólo quienes son inocentes pueden entender, aceptar, soportar el camino del sufrimiento como reparación a los corazones de Jesús y vuestro, y como salvación de las almas. El valor no estaba en el sufrimiento por el sufrimiento, sino en cómo iba a sobrellevarse: con firmeza, decisión. "Oh sí lo haremos", dijo Lucía en nombre de todos ellos. Quizá también, ojalá en nuestro nombre Virgen de Fátima, queremos consagrarnos a ti este día, queremos consagrar la parroquia del Apóstol Santiago, esta villa de Cangas a tu corazón inmaculado para que nos defienda como cosa y posesión vuestra". No temáis, por favor. No os haré daño" y su respuesta a Lucía cuando le preguntó de dónde era: "Yo vengo del cielo". Recordó el mensaje de que los niños pastorcitos se acercasen a este lugar de Fátima durante seis meses, en un "camino del sufrimiento como salvación de las almas". Sus palabras las concluyó consagrando a la Virgen a toda la parroquia "para que nos defienda como cosa y posesión vuestra".

Con gaiteiros

Tras la recepción, la imagen fue en procesión hasta la ex colegiata acompañada por gaiteiros, en donde por la tarde se realizó una la presentación de los niños de Primera Comunión y la misa, Fátima saldrá en procesión. Será de noche, a las 22.30 horas, en una procesión de las antorchas, como se realiza en Fátima, en Portugal, la cual recorrerá las calles del casco histórico de Cangas, entre las plazas del Señal y del Costal.