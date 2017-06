El refuerzo de cláusulas suelo acumula más retrasos ahora por trámites informáticos

Más personal, más medios materiales pero estancado a la hora de incoar las demandas registradas en la provincia. Así se encontraba ayer el juzgado de refuerzo de cláusulas suelo a la semana de su funcionamiento al carecer los nuevos funcionarios adscritos a este apoyo de las credenciales para acceder al programa informático que tramita el expediente judicial. Esta sala especializada en abusos bancarios dependiente del Juzgado de Primera Instancia 14 todavía no ha podido trabajar- a expensas de los avances que se produzcan hoy- sobre los 75 procedimientos que fueron presentados desde el pasado 1 de junio en la Oficina de Registro y Reparto, cifra que representa ya una cuarta parte de todos los litigios que entraron en la ciudad desde principios de año, en torno a las 300 demandas.

Ayer acudieron dos de los tres funcionarios asignados por la Xunta a esta sala de apoyo hasta las dependencias del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Casco Vello, donde se instalaron en el que será su puesto de trabajo hasta finales de año. Sin embargo, al carecer todavía de claves para poder acceder al sistema de gestión procesal Minerva (programa que tramita la información relativa a los procedimientos judiciales) no pudieron iniciar su trabajo. A día de hoy este problema estaría subsanado ya que, tal y como confirmaron, sus credenciales ya fueron solicitadas y es posible que desde primera hora de la mañana se dé inicio al trámite de las demandas y por consiguiente a su notificación a las partes personadas. Es precisamente este trámite el que requiere de una mayor intervención por parte del secretario judicial de este refuerzo, cargo asumido por la letrada de la Administración de Justicia de Primera Instancia 14, al no contar por el momento con uno propio.

Estos funcionarios alertaron de la problemática que generará no tener de forma exclusiva y presencial un letrado judicial. "Es básico para nuestro trabajo, no podemos tomar una decisión con respecto a ninguna demanda sin su consentimiento", explicaban los trabajadores incorporados ayer, quienes además sostiene que su ausencia física generará "retrasos". "Esta no es la forma idónea de trabajar. Nosotros minutamos las demandas que él nos traslada, tras este proceso es el secretario quien tiene que firmarla para luego serle notificada a las partes. La presencia del secretario aquí es fundamental", argumentaban estos tramitadores.

Instalados junto a sus equipos informáticos en la planta de las oficinas de desahucios, estos funcionarios explicaron que otra alternativa a la ausencia física de un letrado judicial sería apostar por la digitalización del refuerzo. "Si nos ponen un modelo similar al 'papel 0' y firma digital sí sería posible que el letrado no tuviera que desplazarse constantemente hasta aquí para firmar, sino no quedará otro remedio, con la consiguiente pérdida de tiempo que eso supone, porque podemos dar trámite a varios procedimientos pero sin la firma del secretario judicial no se lo podemos notificar a las partes", admiten.

Sin buzón propio

¿Y cómo se llevan a cabo estas notificaciones? Desde el decanato se solicitó al Ministerio de Justicia que este juzgado de refuerzo contase con un buzón de LexNET propio e independendiente del Juzgado de Primera Instancia 14 para que sea la propia sala de apoyo la que notificase a las partes a través de este sistema informático la demanda. Sin embargo esta petición fue rechazada por el órgano ministerial, de modo que todos los procedimientos tendrán que ser notificados desde la sala civil de la que depende, si bien serán los funcionarios del refuerzo los que se encarguen de este trámite y no los que se encuentran en las dependencias de la calle Lalín.

El propio juez decano, Germán Serrano ha incidido no solo en la necesidad de contar con este buzón propio de notificaciones, sino que ha reivindicado una "mayor implicación" por parte del Ministerio de Justicia para solventar las carencias y dificultades para la correcta puesta en marcha de la sala de apoyo. Serrano, como ha demandado desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la especialización de una sala civil con su consiguiente refuerzo, volvió a solicitar un letrado judicial a tiempo completo para este tribunal de apoyo o "bis". Lo hizo durante una reunión que mantuvieron los decanos de los partidos judiciales del territorio nacional con dirigentes del Tribunal Supremo este pasado lunes.

Volumen de reclamaciones

Esta misma reivindicación fue respaldada por los antiguos secretarios de los catorce juzgados civiles de la urbe olívica. En una junta llevada a cabo a principios de semana, se determinó que debía ser un letrado judicial exclusivo el que asumiese el trabajo de este refuerzo en lugar de apostar por la prolongación de jornada de su homólogo en el Servicio de Notificaciones y Embargos, Fernando Varela, quien por cercanía y comodidad, fue el candidato propuesto de forma voluntaria para asumir el cargo. Si bien por el momento la encargada de realizar estos trámites será la letrada de la Administración de Justicia de la sala especializada en suelo hipotecario (el Juzgado de Primera Instancia 14), tal y como indicaba ayer el coordinador de secretarios judiciales José Tronchoni, desde el decanato reiteran que seguirán insistiendo porque se dote al juzgado de refuerzo de este cargo de forma exclusiva.

Será el volumen de demandas que se registren a partir de ahora las que determinarán si este tribunal de apoyo precisa de más medios personales para tramitar y resolver estos litigios. El plazo de respuesta de los bancos a las reclamaciones extrajudiciales por las cláusulas suelo está a punto de expirar, lo que será clave para que se produzca una avalancha de demandas o no.