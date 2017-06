Arte no Morrazo para sorprender

Exposición de una de las ediciones anteriores de Arte no Morrazo, en el auditorio. // G.N.

La Bienal de Arte no Morrazo llega mañana viernes a su 22 edición con una exposición de obras de 46 artistas procedentes de diferentes rincones de España y del extranjero como Norteamérica, Corea del Sur o Argentina. La inauguración es mañana a las 20:00 en el Auditorio de Cangas.

La XXII Bienal Arte no Morrazo estará abierta desde mañana viernes hasta el 28 de julio en la sala de exposiciones del Auditorio de Cangas. Para el certamen de este año, el jurado designado al efecto que preside el artista Camilo Camaño, comisario de la muestra, ha seleccionado obra de un total de 46 artistas, la mayoría de ellos procedentes de España, aunque también hay representación extranjera por parte de un surcoreano, un norteamericano y de Argentina, entre otros países. En el jurado también participaron como vocales la decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, Silvia García González; Sonia Barreiro, en representación de la empresa Frigoríficos do Morrazo, que financia con 12.000 los premios del certamen y Manuel Pizcueta, artista premiado en Arte no Morrazo en una edición anterior.

Como suele ser habitual, habrá más pintura que escultura, en torno a 31 cuadros y 15 esculturas e instalaciones. El comisario de Arte no Morrazo, Camilo Camaño, asegura que la bienal sigue en su línea de distinguirse como una muestra muy plural en donde hay figuración, obra abstracta y puro conceptualismo. Habrá obra muy chocante y otra muy academicista.

En la relación de expositores está este añoJavier Pena, Erika Seguín Colás, Rafael López García, Diego Benéitez Gómez, Constanza Soriano Segura, Cristina Fernández Núñez, Mónica Dixon Gutiérrez de Teran, Aida Rodríguez Donoso, Casiano Pereiro Oliveira, María Cillas Rodríguez Bernal, Irene Silva Giráldez, Leticia Gaspar García, Fruela Alonso Blanco, Pedro peña Gil, Martina Bugallo, Mirián Cidrás González, Iñaki Matilla Nieto, José Navas Aranda, María Teresa Dura Sepulcre, Kihong Chung, Cristina Carvajal, Víctor Rodríguez Espiñeira, Gonzalo Selles, Miguel Hernández Saez, J. Rosendo Cid Menor, Lidia Nieves Domínguez, Amelia Martínez Marín, Alexandre Otero Paz, Cristina Fernández Bravo, José Manuel Vidal, José Manuel Castro López, Rodrigo Romero Pérez, Xulio Lago Carrera, Thomas Apostolou, Ruth Noemí Lodeiro, Antonio Fernando Souto Cortizo, Nuria Pahino Domínguez, Pablo Loureiro Costa, M. Martín Rivas Ruibal, Álvaro de Matías Jiménez, Yatir Fernández Pidal, Xoán Ramón Pena Soto, María de Mar Ramón Soriano, Iván Gómez Aparicio, Elia Núñez Bárez y Samuel González Soliño.

Los premios de la Bienal consisten en la adquisición de cuatro piezas a razón de 3.000 euros cada una, que corresponden a tres obras selccionadas y una beca de estudios de postgrado en formación artística en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo.