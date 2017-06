Los apicultores retiran ya una media de uno o dos nidos de velutina por día en la comarca

Los nidos de avispa velutina han vuelto de golpe a la comarca y los apicultores de la Asociación Galega de Apicultura en O Morrazo -Daga- están retirando ya una media de 1-2 por día. Ayer a última hora de la tarde acudieron a la zona de A Pedreira, en Cangas, para eliminar un nido secundario, del tamaño de una pelota de balonmano, en un cumio de un tejado en una vivienda y otro en una higuera. Previamente también tenían previsto acudir a Santa Marta, en Liméns, para retirar otro nido metido en el hueco de un cerezo en el jardín de una vivienda.

Los apicultores, tal y como señala el portavoz de Daga, José María Bello, acudieron el día anterior a retirar un nido en un tejado en Berducedo, en Moaña y el lunes a O Valado, en Bueu, en donde crecía otro nido en un alero de una vivienda. El sábado también acudieron a Cela, en Bueu, por un nido de velutina en un dintel de una ventana.

Pese al "descomunal" trabajo de los apicultores de Daga, la plaga de la avispa asiática sigue poco menos que fuera de control. Bello señala que desde el inicio de la primavera se eliminaron medio centenar de nidos, muchos de ellos en vviendas y desde hace quince días ya se entró en la dinámica de 1-2 por día: "Si en 2016 no llegáramos a retirar los más de 550 nidos que conseguimos y no se hubiera hecho la campaña de trampeo, la situación sería de extrema gravedad". Insiste en la necesidad de que la administración ataje esta plaga con contundencia. Por otra parte hace un llamamiento a los vecinos para que identifiquen bien las velutinas porque en muchos casos son advertidos de nidos pero al final se demuestra que no son de asiáticas.