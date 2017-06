El éxito de la cooperativa "Ecoogal" de A Rúa anima a otros colegios a sumarse a la iniciativa

Aunque el proyecto Ecoogal, de la que forman parte alumnos de 5º y 6º cursos del Ceip A Rúa, no rematará hasta que sus miembros hagan la contabilidad de lo recaudado en los mercados, descuenten los gastos de facturas, devuelvan el préstamo solicitado al colegio, entreguen la donación a la Protectora de Animais do Morrazo decidan qué hacer con los beneficios, los profesores que coordinan esta iniciativa están "moi contentos cos resultados obtidos e a motivación do alumnado", y animan a los demás centros de la comarca a apuntarse en este proyecto para los próximos cursos. La Diputación -que dota de horas de formación y seguimiento al profesorado para que pueda conocer el planteamiento, objetivos y los procesos para hacerlo realidad en las aulas- tiene intención de darle continuidad a este evento, apuntan, y el plazo para que los colegios interesados (está abierto para Primaria y Secundaria) se pueden presentar finaliza el próximo 15 de julio.

"Somos unha cooperativa escolar. O consenso será a nosa ferramenta básica de traballo. O respecto debe ser norma entre os socios/as e coas persoas coas que nos relacionamos", anuncian en el site de Ecoogal. El proyecto tiene carácter anual, ha durado un curso escolar, dedicándole dos horas lectivas semanales, y ha pasado por distintas fases, desde la creación de la empresa hasta la venta de los productos, pasando por la ideación de los artículos y el proceso de fabricación de los mismos, teniendo en cuenta los costes para establecer el precio en el mercado.

Trabajo en equipo

El ritmo de ventas constatado en los últimos días en los puestos que instalaron en Pontevedra y Cangas, en la villa morracense coincidiendo con el mercadillo del viernes y del martes, da fe de que la experiencia ha sido un éxito. No solo porque han agotado muchos de los artículos a la venta -han tenido que producir, de urgencia, velas y bolsitas perfumadas, y se quedaron sin existencias de varias tallas de camisetas-, sino porque se ha logrado una "gran motivación" entre los pequeños socios y socias, que han trabajado en equipo para cuadrar las ideas y los números.