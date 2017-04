Una manada de elefantes de colores custodia Castrillón

Se propusieron varias ideas y hubo que recurrir al desempate, que cayó del lado de una familia de elefantes apadrinada por Verónica, una de las integrantes del equipo de 15 personas que el lunes le dio vida al gris hormigón del muro que rodea el CEIP Castrillón para integrarlo en el paisaje.

"Estamos satisfeitos co traballo e cos resultados; agardamos que aguante ben o paso do tempo", afirma el profesor Alberto Pena, que coordinó la intervención realizada por los estudiantes de segundo curso de bachillerato de Bellas Artes. El trabajo forma parte de la asignatura de técnicas de expresión gráfico plástica, una materia que aporta los conocimientos referidos a los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que hacen posible el hecho artístico en el campo de la expresión plástica, gráfica y visual. "Non sempre se ten a oportunidade de saír das aulas e facer este tipo de traballos", celebra Pena, que antes de Castrillón dirigió intervenciones similares en su propio instituto y en los colegios de Espiñeira, en Aldán, y Nazaret, en el centro urbano, con la colaboración del Concello de Cangas, que aporta los materiales. Además, tienen en proyecto decorar las instalaciones de la escuela infantil "Galiña Azul" en A Choupana.



El equipo solo necesitó una tarde, la del lunes, para completar su intervención artística, aunque lo cierto es que ya llevaban mucho trabajo adelantado de casa. "Fixemos unha serie de propostas, no colexio seleccionaron dúas que quedaron empatadas e finalmente a directiva decidiuse por esta", que representa a una manada, rebaño o familia de elefantes, con el mayor en cabeza y marcando el paso a los demás. Llevaron de casa las plantillas de cartón con las siluetas y allí se abrió campo a la imaginación y cada artista decoró un ejemplar a su manera, utilizando plantas silvestres o las palmas de sus propias manos para darle un toque personal. En solo un día, los elefantes ya están integrados en Castrillón.