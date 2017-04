Teatro que es (desgraciadamente) como la vida misma

Una mujer casada que considera normal que su marido la aparte de sus amistades, familia y trabajo. Otra mujer que recuerda su infancia, con su madre permanentemente maquillada para ocultar las señales de las palizas constantes de su marido. Una tercera que acude a visitar la tumba de su nuera, asesinada por su hijo y al que luego acude a visitar a la cárcel. Todo ello complementado con otros personajes, como la prostituta inmigrante que insiste que es"no no" o la mujer que prefiere matarse antes de que su maltratador lo haga. Un ejemplo de las distintas formas que adopta el maltrato y la violencia contra las mujeres. Son algunas de las escenas que forman parte de la representación teatral que puso hoy en escena en la Praza Massó de Bueu dentro del programa "Mulleres en acción. Violencia Zero", promovido por la Diputación de Pontevedra.

La representación, dirigida por Casilda Alfaro, contó también con Sonia Rúa, Rosa Gantes, Julia Abal, Dai Peña, María Fernández y la música en directo del violoncello de Xosé Rocha. El público estaba formado por más de 200 escolares de los institutos Illa de Ons, Johán Carballeira y del colegio Virxe Milagrosa, además de vecinos que se sumaron a ver el espectáculo. Entre los asistentes estaba la presidenta de la Diputación, Carmela Silva; la diputada de Igualdade, Isaura Abelairas; y los alcaldes de Bueu y Cangas, Félix Juncal y Xosé Manuel Pazos. La presidenta de la Diputación se dirigió al público antes del inicio de la obra y reclamó una reflexión porque desde 2003 hasta la actualidad se contabilizan más de 800 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. "É unha cifra maior que a de todas as persoas que asasinou a banda terrorista ETA ao longo de toda a súa historia", subrayó como manera de destacar la barbarie de "esta lacra social". No obstante, Silva insistió en que la física es solo la punta de una pirámide de violencia y discriminación hacia la mujer: "Está tamén iso de que non podemos volver solas á casa pola noite, as agresións verbais que algúns consideran piropos, a linguaxe que nos invisibiliza ou o feito de que a pesar de que as mulleres sexamos o 60% do alumnado universitario sigamos a estar infrarrepresentadas na política o una dirección de empresas". Por eso alabó el papel del profesorado porque "a educación é o único xeito que temos de lograr a igualdade".

El programa "Mulleres en acción. Violencia Zero" se llevará por 25 municipios de la provincia y Félix Juncal agradeció que Bueu fuese uno de esos lugares. "Erradicar esta lacra é un compromiso de todos e dende aquí vai o noso compromiso solemne do Concello de Bueu e das súas xentes nesta loita", concluyó.