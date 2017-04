La Xunta responde con el silencio a las demandas sanitarias de Cangas, que seguirá movilizándose

"Non facemos valoración algunha sobre este asunto", señaló ayer por la tarde un portavoz de la Consellería de Sanidade después de que el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves, alegara problemas de agenda para no recibir ayer al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, que encabezó una comitiva vecinal para entregarle las 5.150 firmas recogidas en demanda de mejoras sanitarias en el municipio. El regidor tampoco ha recibido respuesta, ni positiva ni negativa, a las reiteradas solicitudes de entrevista con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, al que quiere pedir explicaciones sobre el traslado de la pediatra de Aldán al centro de salud de Cangas, la escasez de personal en el servicio de urgencias y de ambulancias asistenciales o la necesidad de construir el centro de salud en O Viso y de un centro de alta resolución (CAR) para la comarca. El silencio es un gesto que tanto Pazos como representantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública consideran irrespetuoso y esperan que el Sergas rectifique a corto plazo. Si no es así, el recurso a la movilización ganará adeptos tras la Semana Santa, como ya han advertido la federación de Anpas A Gameliña y la asociación Chuchamel en favor de la lactancia, que han mostrado su disposición a salir a la calle si la atención pediátrica sigue menguando.



Tras la entrega de las firmas en Vigo, adonde se trasladó en barco desde Cangas una comitiva encabezada por el regidor e integrada también por representantes de varios colectivos sociales, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública emitió un comunicado para "agradecer a todas as persoas que nos acompañáchedes esta mañá a rexistar as sinaturas dos veciños e veciñas de Cangas en favor de persoal permanente no PAC de urxencias" y otras demandas más antiguas y que siguen sin atenderse. "O señor delegado da Xunta di que tiña a axenda ocupada e non puido recibirnos, e por outra banda, o señor conselleiro de Sanidade non contesta ás peticións de reunión que lle solicitan dende o Concello".



Durante la concentración ante la sede de la Xunta en Vigo, desde el colectivo manifestaron "que a nosa axenda está desocupada para calquera día e a calquera hora, para sentarnos a falar do déficit sanitario que temos en Cangas e que non imos deixar de mobilizarnos ata que as peticións da veciñanza sexan escoitadas e respetadas pola Administración".



La Plataforma inició a mediados de enero una campaña de recogida de firmas entre los vecinos para instar a la Consellería de Sanidade a resolver el grave problema existente en este municipio con el servicio de urgencias del Punto de Atención Continuada (PAC). Denuncian que en reiteradas ocasiones los vecinos que acude a este servicio lo encuentran sin el médico o sin la enfermera para atenderlos, debido a que tuvieron que desplazarse a otra urgencia fuera del centro de salud. Insisten en que la atención primaria es la puerta de entrada a la asistencia sanitaria y este primer nivel es el que está soportando de una manera más virulenta las medidas de recortes de estos últimos años. Añaden que la paralización en Galicia desde el año 2009 del Plan de Mellora de Atención Primaria supuso la pérdida de 392 plazas de médicos de Primaria, desde el principio de la crisis, y que esta situación repercute también en Cangas.