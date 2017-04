Vizoso acusa al PP de enredar los datos para explicar un alto ascenso del paro en Cangas

El PP de Cangas "emprega datos fora de lugar e mal extrapolados" para documentar un ascenso del paro en el municipio superior al real, asegura la concejala Ánxela Vizoso, que pide más rigor a los populares a la hora de dar cifras en público. La edil reconoce que sí hay "un pequeno incremento de 33 persoas" en el cómputo de las personas desempleadas, pero insiste en que solo dos de ellas son de Cangas y las 31 restantes pertenecen a Moaña, aunque la oficina de empleo tiene ámbito comarcal. "O PP opta polo alarmismo e atribúe a Cangas o total do ascenso do paro para que a cifra sexa máis chamativa", incide la responsable de ese departamento municipal, que también alega que no se pueden comparar los meses de marzo de 2016 y 2017, pues el año pasado la Semana Santa cayó en esas fechas y este año será en abril, por lo que los resultados en la creación de puestos de trabajo, aunque sea estacional, se conocerán más adelante.



Con todo, Vizoso reconoce que la reducción del paro es un asunto de especial importancia para el gobierno tripartito y para su departamento en particular, y recuerda que actualmente se está impartiendo en la Casa de Oficios un Programa Integrado de Emprego con 60 participantes. También está activo un Obradoiro de Emprego, con 25 personas en las especialidades de jardinería y atención sociosanitaria y proximamente lo estará el vivero de empresas "para facilitar as iniciativas dos emprendedores".