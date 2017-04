Recolte y la plantilla retomarán las negociaciones para el nuevo convenio

La concesionaria del servicio de la basura y la plantilla retomarán en los próximos días las negociaciones. La empresa, Recolte, mostró hoy en una reunión con los tres alcaldes de la Mancomunidade do Morrazo su disposición a seguir negociando con los sindicatos, una voluntad que según sus responsables "nunca se había roto ni bloqueado". De hecho en los últimos días los representantes de la plantilla remitieron una contrapropuesta que ahora mismo se está valorando por parte de Recolte, que en los próximos días espera concretar un nuevo encuentro con los delegados sindicales.

Esta mañana se reunieron en las instalaciones de A Portela los regidores de Cangas, Moaña y Bueu y responsables de Recolte para analizar la situación después del encuentro celebrado a principios de semana con los trabajadores. El alcalde de Bueu y presidente de turno de la Mancomunidade do Morrazo, Félix Juncal, considera que las diferencias entre las dos partes "non son insalvables" y destaca la disposición de ambas a negociar. "O noso obxectivo que era que as dúas partes volvan a sentarse a negociar: os delegados sindicais queren e dende a empresa din que as negociación nunca se romperan", afirma Félix Juncal

Desde Recolte se muestran prudentes al respecto y reconocen que las diferencias con la plantilla se centran básicamente en mejoras salariales y en aspectos relacionados con la operativa del servicio. El convenio colectivo expiró el 31 de diciembre del año pasado y mientras se prolongan las negociaciones se mantiene prorrogado.

La reunión de esta mañana sirvió también para formalizar la entrega de 40 nuevos contenedores amarillos, destinados a la recogida selectiva de envases, y para comprobar la puesta en marcha de la máquina de compostaje de la Mancomunidade do Morrazo.