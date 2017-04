El PP recurre el cobro del recibo del agua al fijar el Concello un plazo de solo 15 días para pagarlo

El Partido Popular está convencido de que el Concello de Cangas está cobrando de forma ilegal el agua. Ayer interpuso un recurso de reposición y solicita la devolución de las cantidades correspondientes al primer trimestre de 2017.



El grupo municipal del PP fundamenta el recurso interposición, previo al contencioso administrativo, a que el Concello establece periodo de pago en voluntaria para hacer frente al recibo del agua en 15 días, según señala el propio Boletín Oficial de Pontevedra (BOP) que hace pública la resolución de la Alcaldía de 24 de marzo de 2017, donde se aprueba el padrón fiscal y cobranza en voluntaria del padrón del agua saneamiento y depuración en el término municipal de Cangas. Según establece la ley el plazo de pago debe ser de dos meses como mínimo. Pero también señala el PP que el anuncio del cobro en periodo en voluntaria del primer trimestre del agua de 2017 tuvo lugar en miércoles, sin embargo a los que tienen domiciliados los recibos ya les cobraron. El líder del PP, José Enrique Sotelo, considera que esta situación es grave y que su partido solicitará la devolución de las cantidades cobradas ya que los ciudadanos no tienen por qué pagar por anticipado ningún recibo.



También repara José Enrique Sotelo en que es falso lo que sostiene el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), de que las negociaciones del tripartito con la empresa permitieron reducir los ingresos anuales de la empresa concesionaria UTE Gestión Cangas, de 2,1 millón de euros a 1,8 millones. Asegura el líder del PP que basta echar un vistazo al padrón que se saca al cobro para desmentir "esta falacia". Así, el padrón municipal del primer trimestre del año 2017 que se pone al cobro alcanza los 570.215.10 euros, siendo el trimestre de menos consumo. Para Sotelo, la cuenta es fácil, basta multiplicar esa cantidad por cuatro para ver que supera los 2,1 millones de euros, por lo que no se sostiene el argumento que ofrece el regidor de Cangas.



José Enrique Sotelo considera que se trata de un escándalo, un auténtico desastre de gestión y hasta duda de que el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) sepa lo que firme. "É unha burla manipulación", manifiesta Sotelo, que califica a Pazos de "enfermo mentiroso.



También recuerda José Enrique Sotelo que Pío Millán ejerce de portavoz suplente, tal y como refleja en acta del pleno de 13 de junio de 2015, por lo que no es ningún "mamporrero" de nadie, como sostiene el alcalde de Cangas, y que el tripartito sí que sabe de mamporreros.