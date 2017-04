Una hora de corte en el Corredor, que no sufrirá voladuras en dos semanas

Como viene ocurriendo en las últimas semanas, las empresas encargadas de la construcción de la futura autovía de O Morrazo acometieron durante la tarde del jueves nuevas voladuras para proseguir con el desmonte de varios taludes con la intención de ganar espacio para la construcción de los futuros carriles. Tanto martes como jueves, a partir de las 16.00 horas, son los días de la semana elegidos para cortar la carretera, desviar el tráfico a través de la PO-551 y llevar a cabo estas explosiones con dinamita.



Ayer, aunque el corte previsto era de 3 horas, de nuevo los trabajos se pudieron acelerar más de la cuenta y alrededor de una hora y cuarto después del cierre de los primeros seis kilómetros del Corredor, todo el material de piedras y tierra había sido retirado de la calzada. La circulación se restableció sobre las 17.15 horas.



El desvío del tráfico se hacía por las carreteras interiores de Moaña desde la rotonda de Domaio y en la primera salida de Meira. La Policía Local estuvo atento a la intersección entre la bajada de Meira y la carretera general, pero no se registraron retenciones al no alcanzar el cierre la hora punta de regreso de la jornada laboral.



Ya no habrá más explosiones hasta pasada la Semana Santa. La de ayer se ejecutó en un talud de Meira en el punto kilométrico 5+860.



Temblores



Vecinos de la parte alta de O Caeiro alertaron ayer a la Policía Local de que la explosión, registrada poco después de las 16.00 horas, causó temblores en sus viviendas, un problema que no se venía generando con esta ampliación.