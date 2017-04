El gobierno prueba que las tasas son inferiores

El grupo de gobierno de Cangas acusa al PP de hipocresía cuando este grupo municipal se afirma que hay una subida de un 67% en el recibo del agua para personas que solo pagaban el saneamiento, de 9,93 en el cuarto trimestre de 2016 a 16,62 euros actuales.



Asegura el gobierno que, efectivamente, hay un incremento en el precio que arranca del contrato firmado por el PP con la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, un contrato que vincula al Concello con la empresa con unas tarifas aprobadas por el PP, Gestido y Nardo Faro.



El gobierno señala que en las tarifas que se están pasando al cobro, en lo que respecta a la cuota por saneamiento, es decir, aquellas personas que no tienen abastecimiento de agua pasa ahora a pagar 16,62 euros por tirmestre, 5,54 euros al mes. El tripartito asegura que las tarifas son más bajas que las que estableció el PP, que dejó en 5,10 euros al mes, 10,20 cada dos meses, que serían 15,30 euros cada trimestre, a lo que hay que sumar la cuota fija mínima de 18 metros cúbicos que incrementaba el recibo en unos 8 euros a mayores, "polo que o recibo que sairía aplicando as do PP sería de máis de 23 euros sen impostos. O PP so quere aproveitar as mentiras para cargar contra este goberno, cando son eles culpables. Daremos as explicacións necesarias das novas tarifas que xa foron explicadas no seu día na asamblea".