Fervenza culpa a Santos y Sotelo dice que quitará la máscara a Pazos

Los portavoces del PP de Cangas y de Moaña, José Enrique Sotelo y José Fervenza, respectivamente, coinciden en sus críticas a la gestión del Área. Fervenza culpa a la alcaldesa"de que no tengamos Área"porque no rectificó el nombramiento del representante de Moaña "que tenía que ser del PP"y porque fue cómplice de Caballero "en esta chapuza. Actuó como concejala de Caballero y se puso del lado de la ilegalidad porque todas las reuniones a las que acudió, el juez dijo que eran nulas". Advierte que consintió que Caballero convirtiera a los vecinos de Moaña en ciudadanos de segunda"porque pagamos el autobús a Vigo cuando vamos al médico o a otro servicio". Añade que si ahora Santos critica a caballero es "porque vio el fiasco"



Por su parte, Sotelo asegura que van a presentar iniciativas para "quitar la careta" a Caballero y a Pazos, alcalde de Cangas.Recuerda que si el Área existe no es por Caballero y Pazos que votó en contra en 2015 "cuando llevamos a pleno la aportación municipal". Dice que la "bofetada la dio quien como alcalde tenía que defender a esos 10.000 cangueses que usan la Tarjeta Metropolitana y se alió políticamente un alcalde de Vigo al que sólo le interesa el enfrentamiento con la Xunta.