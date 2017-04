Bueu estrena mañana una programación teatral mensual

Una representación en Cangas de "As do peixe". // G.Núñez

Fulano, Mengano e Citano serán los encargados de levantar el telón de la programación teatral "estable e planificada" que estrena este fin de semana el Concello de Bueu a través de su Concellería de Cultura. El propósito es ofrecer cada mes una obra de teatro con una compañía profesional y aumentar la oferta cultural del municipio. La segunda idea es apostar por la cultura profesional como una alternativa para que "os veciños vexan que hai xente que ten na cultura o seu modo de vida", en palabras del alcalde, Félix Juncal.



A estas alturas ya está cerrada parte de la programación para los próximos meses, con obras de temática variada. La siguiente función será el 13 de mayo, con la presencia de ContraProducións, que presentará "As do peixe", escrita por Cándido Pazó. "É unha obra que está centrada no mundo da conserva, que xa foi estreada en Cangas. Como Bueu tamén ten un pasado na conserva con Massó pensamos que pode ser de interese para moita xente", explicaba el animador sociocultural de Bueu, Xabier Framil. La siguiente función ya confirmada es para el 24 de junio, con Expresión Producións y la obra "Que é o que pensas?". Durante los meses centrales del verano habrá un parón ya que en este periodo ya existe una abundante oferta cultural y de ocio.



Las sesiones se retomarán en septiembre, al concluir el Festival Internacional de Curtametraxes (FIC). Así, el día 23 de este mes estarán Lautana de Teatro y "O esperpéntico caso do obreiro do futuro", que combina comedia con crítica social. Quedan por definir aún las funciones correspondiente a los meses de octubre y noviembre, que se darán a conocer más adelante. "Este é un proxecto novidoso, que resposta ao noso empeño de seguir apostando pola cultura como un referente da vida social e vén a sumarse a outras iniciativas como o FIC e outras que se presentarán en breve", apuntaba ayer Félix Juncal.



El presupuesto inicial con el que se pone en marcha este proyecto es de 6.000 euros. La aportación principal corresponde al Concello de Bueu, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra a través de Pontegal.



En medio de esta programación está confirmada también una representación de teatro aficionado, el próximo 21 de abril a través de la compañía Avelaíña y la Asociación Amigos de Johán Carballeira. Con motivo del aniversario de la muerte del antiguo alcalde de Bueu se representará "A Lola", un texto con un trasfondo de memoria histórica.