La alcaldesa de Moaña asegura que no "rinde pleitesía" al regidor vigués y le acusa de "desleal"

La alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, ha sorprendido con sus declaraciones en contra del alcalde de Vigo, Abel Caballero, por cuanto nunca se había enfrentado públicamente a él por su gestión como presidente del Área. Entiende que la postura de Caballero fue "desleal" cara a los concellos que forman el Área "que sempre participamos en las juntas de gobierno" y en vez de reunirse con ellos, decidió actuar en solitario cuando paralizó el Área, tras el bloqueo de la Xunta -- y anunció que firmaría convenios bilaterales con los concellos para el transporte metropolitano, entre ellos Cangas y Moaña. Leticia Santos critica que les diera traslado de esa decisión el mismo día que convocó la rueda de prensa, a principios de marzo, para anunciarla. Aclara que ella no estaba por encontrase de viaje, pero Caballero llamó a la teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, la socialista Marta Freire.



Reconoce que a su regreso, ella no se puso en contacto con el alcalde de Vigo porque dice que "no rinde pleitesía ni a él ni a nadie" e insiste en que la actitud de Caballero fue una falta de respeto. Añade que cree firmemente en que el Área "es el único ente que puede resolver los problemas en el transporte porque en el Plan Metropolitano actual, los concellos sólo valemos para pagar, a pesar de que el transporte no es de nuestra competencia, y no se nos permite opinar sobre los servicios o las líneas y que sean mejorados para nuestros vecinos".



Recuerda que la Xunta permitió que el transporte de ría dejase de prestar servicios entre Moaña y Vigo los domingos y festivos y reducir las frecuencias los sábados sin tener en cuenta a los vecinos".



Por su parte, la teniente de alcalde, la socialista Marta Freire, opina igual que la alcaldesa y critica la manera en que Caballero les trasladó su decisión respecto al Área: "Me llamó por teléfono horas antes para explicar lo que iba a decir en la rueda de prensa". Asegura que si siempre se trabajó en una línea, debió de llamar antes a los concellos para saber la opinión: "Si hasta entonces había acuerdos conjuntos los debió de seguir respetando, no trasladar una decisión tomada".



Respecto a la representación de los ediles de Moaña en el Área, que ha sido uno de los motivos de la suspensión, dice que siguen manteniendo el acuerdo del pleno, que fue validado por el secretario municipal y votado por unanimidad por el que se eligió a la alcaldesa como miembro nato y a un edil del BNG y a otro del PP. Añade que si algún grupo -en alusión al PP-no estaba de acuerdopodía pedir que se impugnara. El reparto del Área debe dar un concejal más al PP (2) ya que la alcaldesa no puede ser miembro nato.