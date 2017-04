El trío británico de rock-blues The Brew presenta hoy en Cangas su nuevo disco

Que el público se sacuda sus problemas. Ése es el objetivo del potente trío británico de rock y blues The Brew y por ello han bautizado su quinto trabajo de estudio como "Shake the tree" [sacude el árbol]. El grupo llega hoy a Cangas dentro de su gira española y actuarán en Salason (21.30 horas y 15 euros).



El grupo está integrado por el guitarrista y vocalista Jason Barwick, el bajista Tim Smith y el batería Kurt Smith. A modo de curiosidad, los dos últimos integrantes son padre (Kurt) e hijo (Tim), con lo que la banda reúne a varias generaciones influidas por el rock. Ésta es su segunda visita a Cangas y en la anterior ya demostraron la potencia e intensidad de su directo. De hecho son de los contados grupos que han repetido en el afamado show del Rockpalast. "Shake the tree" es su quinto disco después de "The joker" (2008), "A million dead stars" (2010), "The third floor" (2011), y "Control" (2014). Entre medias han plasmado su potente directo en discos en vivo como el "Live in Europe" (2012).