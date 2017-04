Siete meses en los escenarios del Desembarco

El cineasta de Moaña Óscar Galansky dedica desde octubre su canal de Youtube, "Tropa Guripa", a explicar en pequeñas piezas documentales la Batalla de Normandía, una de las contiendas más conocidas y dramáticas de la Segunda Guerra Mundial. Aficionado a grabar y explicar recreaciones históricas de distintas guerras, ahora decidió residir hasta el verano en esta parte de la costa francesa. Tiene previsto grabar las recreaciones del famoso desembarco del 6 de junio y hablar con algunos veteranos. Además, pronto publicará dos vídeos sobre la vida del gallego Manuel Otero, el único español presente esa jornada.

El cineasta moañés Óscar Galansky, que creó el colectivo de recreación histórica "Tropa Guripa", decidió aprovechar este hobby y desde octubre reside en la región francesa de Normandía. Hasta el verano seguirá por la zona en la que dedica su tiempo libre a explorar de forma pormenorizada todos y cada uno de los escenarios de la famosa "Batalla de Normandía" de la Segunda Guerra Mundial. Para ello crea pequeños documentales temáticos que sube a su canal de Youtube: "Tropa Guripa", en los que explica sobre el terreno desde el famoso desembarco del 6 de junio de 1944 hasta las semanas posteriores de una batalla que se prolongó hasta el 30 de agosto de 1944.



"Antes me encargaba de grabar eventos de recreación histórica que ya existían, para dignificar esta actividad y darla a conocer", explica recordando los comienzos de la asociación en el año 2012. "Ahora se me ocurrió venir directamente a grabar a Normandía sobre la batalla", apunta. En sus capítulos recorre, de la mano de otros apasionados de ese pasaje histórico como François Mathy y Bertrand Froger, las playas de Utah y Omaha, que fueron los nombres en clave de los arenales elegidos por las tropas estadounidenses para desembarcar en la Francia ocupada por los nazis.



Recorre también las baterías de costa alemanas como las de Crisbecq y Azeville y visita instalaciones como el museo memorial de Omaha. "De momento llevo 12 capítulos monográficos subidos a la Red. Tengo ya grabados más de 20", señala. Entre los más emotivos se encontrarán las dos piezas dedicadas al único español que participó en el desembarco del 6 de junio, el gallego Manuel Otero, nacido en Serra de Outes en 1916 y fallecido durante la operación militar en 1944.



"En el capítulo ya grabado y que voy a emitir en breve entrevisto a los representantes de la asociación Royal Green Jackets, que recogió la vida de Manuel Otero en un libro ( Día D, Normandía, 6 de junio de 1944. Manuel Otero, un gallego en Omaha Beach)".



El segundo episodio sobre este combatiente gallego que se había enrolado en el ejército de Estados Unidos para conseguir la nacionalidad, recorrerá su historia. Falleció con apenas 28 años y sus restos se trasladaron a su parroquia natal.



Galansky explica que la zona apenas recibe visitantes durante el invierno, pero en mayo y junio se producen pequeñas recreaciones muy concurridas durante los aniversarios de las batallas. "Suelen acudir también veteranos. Este año vamos a grabar entrevistas con algunos de los participantes en la propia batalla. Intentaremos también recrear lo que vivieron sobre los mismos escenarios de los combates, pero ello dependerá de la salud de los veteranos", apunta.



Entre el rodaje de los capítulos, el moañés no puede evitar buscar en las playas por si encuentra algún objeto de la época. "Han pasado 73 años y siguen apareciendo objetos. Hace poco incluso se desenterró una lancha del desembarco. Yo salí cuatro veces a buscar objetos y el primer día encontré el mango de un cuchillo estadounidense. La suerte del principiante", comenta con humor. Recuerda la magnitud de las fuerzas de combate para explicar que todavía queden restos de este tipo. Se calcula que las fuerzas aliadas llegaron a desplegar sobre el terreno más de 2 millones de efectivos por más de 1 millón que aportaron los ocupantes nazis.



Aficionado a la recreación de batallas, Óscar Galansky muestra en su canal de Youtube y de forma gratuita los sucesos de contiendas como la Guerra de Independencia española (1808/1814) o batallas de la Segunda Guerra Mundial en suelo polaco.



Con esta experiencia, explica que en este mes de junio no espera encontrarse unas recreaciones históricas muy fieles en Normandía. "Francia no es el mejor país para las buenas recreaciones. Entre otras razones porque está prohibido exhibir simbología nazi en espacios públicos", concluye.