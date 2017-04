El PP cangués responsabiliza al tripartito de la subida del paro

El grupo municipal del PP responsabiliza al tripartito de que por primera vez en seis años sufriera un incremente de paro en el mes de marzo, que acostumbra a ser positivo por la ocupación, gracias a la Semana Santa. "Para o PP éste é un novo síntoma de paralise do desgoberno tripartito, xa que a vila nesta ocasión vai contracorriente das cifras que amosan outras vilas da contorna como Bueu ou Marín, ademáis da tendencia positiva xeral, tanto en Galicia como no conxunto de España". El PP afirma que desde principios de mandato el tripartito paralizó iniciativas como el Aula do Emprendedor, el Viveiro de Empresas (que aparece después de 2 años) y también mencionan los populares la paralización del polígono de Castiñeiras en la zona de Cangas.



También reprocha el PP que no se acuda a ferias del sector turístico para promover la villa. Se estaría votando unha man aos pequeno comercio local do sector servicios, xa que para este tipo de empresarios a promoción é unha base importante".