El gobierno pretende crear un Consello Local de Deportes tras finiquitar la Fundación

De la Fundación Cangas Deporte al Consello Municipal de Deportes. Menos de una semana para pasar de una cosa a la otra. No hay que olvidar que el pasado viernes se finiquitó oficialmente la Fundación Cangas Deporte.



El martes hubo una reunión a nivel municipal para crear el Consello Municipal de Deportes. Cangas Decide lo sabía y critica la situación. Su portavoz, José Luis Gestido, señala que puede parecer una broma, pero que es totalmente cierto. "Si hablamos en argot deportivo tenemos que premiar a la peor gestión que durante estos dos año de mandato nos está deleitando el tripartito, bagaje del cual su máximo responsable, el concejal Xoán Carlos Chillón (BNG), nos lo decora con un argumentario caduco y sin sentido, lleno de promesas que cada día que pasan son menos creíbles.".



Afirma Cangas Decide que se justifica la disolución de la Fundación aludiendo a un escrito del Ministerio de Hacienda, cuando el mismo escrito indica que ésta se realizaría si antes del 31 de diciembre de 2015 no se ponía en marcha un plan financiero para corregir el desequilibrio existente. "Ahora con el único objetivo de justificar la incompetencia mostrada, se pone en marcha un Consello Municipal, con muchos de los artículos en sus estatutos, un corta y pega, con la única diferencia de la imposibilidad de que empresas privadas puedan aportar dinero al deporte, que la gestión administrativa esté sujeta a la lentitud de la administración pública y que sus decisiones estén politizadas".



Abandono



Asegura José Luis Gestido que se desvía la atención con la creación de Consellos Municipais, cuando el deporte se encuentra en total abandono, los clubes cansados de tantas promesas, las instalaciones abandonadas, a la espera de subvenciones de la Xunta o la Diputación, que no llegan y, claro, la culpa es de los otros".