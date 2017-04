Bueu recuerda con varios actos el 80 aniversario del fusilamiento de Carballeira

La Asociación Amigos de Johán Carballeira organiza este año a lo largo del mes de abril varios actos para conmemorar el 80 aniversario del fusilamiento del que fuera alcalde de Bueu. El primero será mañana a las 20.30 horas en el Centro Social do Mar con la presentación del libro "Non des a esquecemento. Relatos do xenocidio fascista en Galiza, da resistencia e da solidariedade", de Luís Bará. En este volumen se recogen, entre otras las historias de Carballeira o de Ricardo Gómez Buceta.



El aniversario del asesinato de Carballeira es el 17 de abril y este día, a las 20.00 horas se realizará una ofrenda floral delante de su monumento. A continuación se presentará en el Centro Social do Mar del libro "Mortos por amor á terra", también con referencias a vecinos de Bueu. El último de los actos programados es una obra de teatro sobre la memoria histórica, el viernes 21 de abril.